Летище "Истанбул" ще покрива всичките си нужди от електричество от слънчева централа, която е планирана да бъде пусната до края на годината. Това съобщава неговия оператор IGA, който ще инвестира около 212 милиона евро в проекта.

Централата ще се разпростира върху около 3 милиона квадратни метра площ в провинция Ескишехир и ще има инсталирани 439 000 слънчеви панела с общ капацитет от 199,32 мегавата (MW), предават местните медии.

Планира се фотоволтаичната електроцентрала да произвежда 340 милиона киловатчаса енергия годишно, която да даде на авиационния център възможността да бъде първото летище в света, което ще посрещне всичките си нужди от електроенергия от слънчева такава.

Главният изпълнителен директор на IGA Istanbul Airport Селахатин Билген, заяви, че ангажиментът на компанията е да постигане на нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г. чрез разработването на проекта в провинция Ескишехир.

"Така ще предотвратим емисиите на парникови газове, равни на 105 996 тона въглероден диоксид", отбеляза той.

Летище "Истанбул" беше открито официално в края на октомври 2018 г., и започна да функционира напълно през април 2019 г. Оттогава се превърна в един от най-важните транзитни центрове в авиацията.

То е с капацитет да посрещне 90 милиона пътници годишно в настоящата фаза. Цифрата е нищо в сравнение с потенциалния му капацитет да обслужва 200 милиона след завършване на всички фази, което ще стане 2028 г.

Летище "Истанбул" е обслужило около 76 милиона пътници през 2023 г. спрямо около 52,75 милиона през 2019 г. Очаква се броят им да се увеличи до 85 милиона през 2024 г.

Според European Organization for the Safety of Air Navigation (Евроконтрол) летището е обявено за най-натовареното в Европа през 2023 г. за четвърта поредна година със средно 1375 полета на ден.