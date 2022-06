Технологичната компания Digitall обяви Грегор Билер за председател на Консултативния съвет на фирмата с български корени, считано от юни 2022 година. Основната цел на Билер, който има богат опит в дигиталния бизнес, ще бъде постигането на устойчив успех на компанията.

Digitall, създадена след сливането на Bulpros и германската ec4u, се стреми да се наложи като водещ доставчик на решения за дигитална трансформация от следващо поколение в Европа.

Грегор Билер, който има повече от 15 години опит в областта на дигиталния бизнес, е уважаван лидер, предприемач и главен изпълнителен директор на Aparavi Software AG. Различните роли, които заема включват позиции като Вицепрезидент по продажбите и маркетинга в Logitech Europe, където постига значителен растеж на компанията чрез стратегическо репозициониране на звеното за потребителска електроника и електронна търговия.

Също така, в качеството си на Вицепрезидент и Управляващ директор той превръща компанията за обработка на плащания PayPal във водещ доставчик на услуги за електронна търговия, ориентиран към клиента.

До 2021 година Билер е член на изпълнителния съвет и генерален мениджър в Microsoft Germany GmbH, където отговаря за партньорския бизнес. Изключителните постижения на Билер му носят наградата "IT Channel Managers of the Year " в две поредни години. Понастоящем Билер е и член на управителните съвети на няколко водещи компании, сред които Dustin, ATOSS Software AG и българската Allterco Robotics.

Благодарение на богатия си опит и стъпвайки на предишната си позиция, като член на Консултативния съвет на Digitall, Билер ще подпомогне развитието на компанията, както в рамките на партньорската екосистема, така и в световен мащаб.

"За нас е привилегия, че можем да приложим знанията, опита и усета на Грегор за бизнес иновации в нашата организация. Убеден съм, че неговият лидерски стил, предприемаческият му дух и глобалната му визия ще бъдат от ключово значение за развитието на компанията", коментира Ивайло Славов - главен изпълнителен директор на Digitall.

"За мен е голяма чест да бъда избран за председател на Консултативния съвет на компанията. Вълнувам се да споделя експертизата си в сектора, лидерския си опит, както и да съм полезен с контактите си на изключителния ръководен екип на Digitall, за да допринеса за растежа на компанията", заяви от своя страна Георг Билер.

Фирмата е дигитален лидер, произлязъл от две технологични и бизнес консултантски компании с повече от 20 години успех и опит на световния пазар. Компанията предоставя следващо поколение дигитална трансформация и дигитални облачни услуги на фирмите, като използва водещи партньорски технологии и разработени от тях иновативни решения.

Digitall работи в световен мащаб и има над 1500 служители в 28 офиса в 13 държави в Европа и Северна Америка.

В допълнение към създаването на конкурентно портфолио, нашият екип от експерти е установил силни връзки със стратегически технологични партньори, сред които са Salesforce, Microsoft, IBM, SAP, Cisco, Snowflake, Zuora и Mulesoft.