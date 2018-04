Източник: New Moment New Ideas

От този месец Десислава Димова е новият управляващ директор на рекламната агенция New Moment New Ideas Sofia.

Десислава Димова има две магистърски степени - по социология и обща психология и 19 години работи в сферата на рекламата и маркетинга. Започва кариерата си в McCann Erickson Sofia, след което заема ключови позиции в Първа Инвестиционна Банка и Обединена Българска Банка.

Участвала е в множество независими маркетингови проекти в страната и чужбина. Била е част от екипите на няколко стартиращи компании в областта на ритейла, небанковите финансови инстутиции и изграждането на онлайн платформи. В продължение на четири години е част от състава на Етичната комисия за реклама към Националния съвет за саморегулация в България.

До момента оперативното ръководство на агенцията се изпълняваше от съсобственика Ненад Лозович, който понастоящем остава управляващ партньор с повече координационни и стратегически функции за региона.

New Moment New Ideas има офиси в няколко балкански държави, а сред клиентите на агенцията у нас са Toyota, ЕКО България, Huawei, OBB, Sanofi, Coca-Cola, Пенсионен фонд Доверие, Via Vinera, Итал Фуудс, Идеал Стандарт, Inter Cars, Каменица, веригите спортни магазини BUZZ и Sport Vision и други.