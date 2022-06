Стрийминг услугата от холивудския гигант The Walt Disney Company - Disney+, стартира в България от днес. Цената ѝ е 7.99 евро на месец или 79.90 евро за годишен абонамент. С над 900 филма, повече от 600 сериала и 180 ексклузивни оригинални продукции от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и други, Disney+ ще даде трибуна на ексклузивно съдържание, събрано на едно място, като така ще конкурира платформи като HBO и Netflix.

Към момента Disney+ стартира в България като услуга без превод на български език. Money.bg научи, че компанията води преговори с различни студиа у нас за превод на съдържанието. Кога обаче потребителите у нас ще могат да гледат филми и сериали на роден език, още не е ясно.

От Disney обявиха, че ще предлагат забавление за всички възрасти и настроения, а съдържанието на стрийминг услугата е изключително разнообразна комбинация от ексклузивни оригинални продукции, обичани класики, най-актуалните блокбъстъри и колекцията от телевизионно съдържание на Disney.

Всяка година повече от 100 нови филма, сериали и развлекателни програми ще бъдат добавяни към Disney+, а най-новите заглавия ще пристигат директно от киното.

За първи път феновете в България ще имат достъп до цялото съдържание на Star Wars, събрано на едно място. Абонатите ще могат да се насладят на "Obi-Wan Kenobi" и двата сезона на "The Mandalorian".Освен това Disney+ ще бъде домът и на цялата Скайуокър сага - от 1-и до 9-и епизод на "Star Wars".

Още при старта на услугата феновете на супергерои ще имат достъп до 55 филма от Marvel Studios, включително и номинирания за Оскар "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" ("Шанг-Чи и легендата за десетте пръстена"), както и "Eternals" ("Вечните"), "Avengers: Endgame" ("Отмъстителите: Краят") и "Captain Marvel" ("Капитан Марвел"). Disney+ ще предложи и повече от 60 сериала на Marvel, сред които "Moon Knight", "Loki" и "WandaVision".

Абонатите ще имат възможност да се насладят и на над 300 заглавия от Disney и Pixar. Сред тях са целият франчайз "Toy Story" ("Играта на играчките"), носителят на Оскар "Soul" ("За душата") и "Luca" ("Лятното приключение на Лука") от Pixar. Част от наличните заглавия от Walt Disney Animation Studios са спечелилият Оскар "Encanto" ("Енканто"), който разказва историята на необикновеното семейство Мадригал, и любимите на феновете "Frozen" ("Замръзналото кралство") и "Frozen II" ("Замръзналото кралство II").

Почитателите на Disney ще могат да стриймват и наградения с Оскар "Cruella" ("Круела") с участието на Emma Stone като легендарната Круела де Вил, както и "Круиз в джунглата" ("Jungle Cruise").

Документалните филми на National Geographic "The Rescue" и "Free Solo" ("Сам на скалата") от режисьорите и продуценти, носители на Оскар, E. Chai Vasarhelyi и Jimmy Chin ще бъдат достъпни на Disney+ заедно с популярни поредици на National Geographic като "The World According To Jeff Goldblum" и "Gordon Ramsay: Uncharted" ("Гордън Рамзи: Кулинарният изследовател").

Абонатите ще могат да гледат и развлекателно съдържание, включително хитовия оригинален комедиен сериал "Only Murders in the Building", лимитирания сериал "Pam and Tommy", както и "The Kardashians", "Queens" и мистериозния трилър "Death on the Nile" ("Смърт край Нил"), режисиран от Kenneth Branagh, който е и в главната роля. Сред останалите заглавия са "The Simpsons" ("Семейство Симпсън"), както и началните сезони на "Grey"s Anatomy" ("Анатомията на Грей"), "9-1-1" ("911") и "Black-ish".

Потребителите ще имат и безпрецедентен достъп до съкровищницата на Disney с обичани класики като "Cinderella" ("Пепеляшка"), "Tangled" ("Рапунцел и разбойникът"), "Тhe Princess and the Frog" ("Принцесата и жабокът") и "The Little Mermaid" ("Малката русалка"). Те ще могат да бъдат стриймвани заедно с някои от скорошните блокбъстъри като "Raya and the Last Dragon" ("Рая и последният дракон"). Услугата ще предложи и стотици сериали, късометражни филми и специални издания, включително "Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir" ("Мега-чудесата на Калинката и Черния котарак") и "Phineas and Ferb" ("Финиъс и Фърб").

Потребителите ще получат висококачествено преживяване и свойства като едновременен стрийм на до 4 устройства, неограничено изтегляне на съдържание на до 10 устройства, IMAX Enhanced режим за определени заглавия и възможност за добавяне на до 7 различни профила. Родителите ще могат да създават детски профили, така че децата им да имат достъп до подходящо за възрастта им съдържание. Disney+ предлага и функция за групово гледане (Groupwatch feature), която позволява виртуално споделено гледане за до 6 души.

Услугата е достъпна на разнообразие от мобилни и connected TV устройства (устройства, позволяващи стрийминг на видео съдържание), включително iPhone и iPad и Android смартфони и таблети; Desktop и Web; гейминг конзоли Sony PlayStation и Microsoft Xbox; стрийминг медия плейъри Apple TV и Chromecast; Amazon Fire TV, Amazon Fire Tablet; Android, Sony, Samsung и LG smart телевизори и много други.