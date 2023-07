През 2022 г. индустрията на хедж фондовете претърпя спад от 2,4%, което показва известно подобрение от предизвикателната първа половина на годината, когато индустрията отбеляза спад от 4,6%. Загубите бяха повлияни основно от трудните пазарни обстоятелства за високорискови активи, особено засягащи хедж фондовете с дългосрочен целенасочен подход и/или по-висока волатилност.

Това отбеляза най-слабото представяне за индустрията на хедж фондовете от 2018 г., когато също отчете загуба от 2,4%. Разглеждайки петгодишното представяне, хедж фондовете са постигнали комбинирана годишна възвръщаемост от 4,2%, демонстрирайки по-благоприятно представяне в сравнение с облигациите, които са имали спад от 2,0%.

Aurum, специалист по инвестиране в хедж фондове, отбеляза, че през 2022 г. има ясни печеливши и губещи в индустрията на хедж фондовете. Най-добре представящите се стратегии са мултистратегиите (+9,5%), количествените- (+8,5%) и макро-стратегиите (+ 6,7%).

Стратегиите, които обикновено имат по-висока корелация с акциите и фиксирания доход, които са имали лошо представяне, са се представили най-зле.

Патрик Гали, управляващ партньор на консултантската фирма за хедж фондове Sussex Partners, каза пред Ройтерс на 10 януари 2023 г.:"Инвеститорите трябва да погледнат под повърхността, за да разберат представянето на индустрията през миналата година. Дълго-късите хедж фондове са най-голямата част от индустрията с претеглени активи. Като цяло смятам, че беше добра година за хедж фондовете."

Според проучването на хедж фондовете (HFR) общият глобален капитал, инвестиран в хедж фондове, достигна 3,83 трилиона долара до края на 2022 г., което отразява тримесечно увеличение от 44 милиарда долара.

Хедж фондовете, управлявани от The Citco Group Limited, отбелязаха среднопретеглена възвръщаемост от -7,02% за цялата година. По-малките фондове като цяло се представиха по-добре от по-големите, както се вижда от средната възвръщаемост от -2,86%.

HFR също така подчерта, че макро стратегиите, включително основните стокови, дискреционните и количествените подстратегии, следващи тенденциите, са били водещите стратегии за хедж фондове в световен мащаб.

Въпреки слабото представяне на хедж фондовете, Citadel, ръководена от Кен Грифин, постигна изключителен подвиг, като генерира безпрецедентни $16 милиарда печалби за своите клиенти през 2022 г. Това представяне не само надмина други играчи в индустрията, но също така стои като един от най-забележителните финансови успехи в историята. Председателят Рик Софър на LCH Investments коментира:

"Най-големите печалби отново бяха постигнати от големите мултистратегични хедж фондове като Citadel, DE Shaw и Millennium. Силните печалби, които те генерираха през последните години, отразяват нарастващото им господство в стратегии, които не зависят от нарастващите цени на активите, и техния значителен размер".

Индивидуалните инвеститори често гледат на елитните хедж фондове и се опитват да имитират тяхното представяне. Някои от най-притежаваните акции от хедж фондовете включват Microsoft Corporation, Amazon.com и Meta Platforms, Inc.

Ето и кои са били най-държаните 5 позиции, съгласно данни на Insider Monkey от 943 хедж фонда към първото тримесечие на 2023 г.:

5. Visa Inc. Брой хедж фондове с позиции в компанията: 173

Visa Inc. работи като компания за разплащателни технологии по целия свят. На 28 юни Visa Inc. сключи споразумение за придобиване на Pismo, базирана в облака платформа за плащане и банкиране, за парична сума от 1 милиард долара. Това придобиване има за цел да позволи на Visa Inc. да подобри своето основно банкиране и възможности за обработка на емитенти за широк кръг от финансови институции и финтех клиенти. Освен това този ход ще улесни поддръжката и свързаността за нововъзникващи платежни системи като Pix, платформата за незабавни плащания на Централната банка на Бразилия. Очаква се сделката да бъде финализирана до края на тази година.

Според базата данни на Insider Monkey за първото тримесечие, 173 хедж фонда са били оптимистични за Visa Inc., в сравнение със 177 фонда през предходното тримесечие. TCI Fund Management на Крис Хоон е най-големият акционер в компанията с 19,3 милиона акции на стойност 4,3 милиарда долара.

4. Alphabet Inc.

Брой хедж фондове с позиции в компанията: 204

Това е една от най-притежаваните акции от хедж фондовете. Според базата данни на Insider Monkey за първото тримесечие, 204 хедж фонда са били оптимистични за Alphabet Inc., в сравнение с 209 фонда през предходното тримесечие.

Manole Capital Management направи следния коментар за Alphabet Inc. в писмото си до инвеститор за второто тримесечие на 2023 г.:

"Въпреки това, S&P 500 се повиши със 7% тази година, а Nasdaq се повиши с +11%. Технологиите се възстановиха от предизвикателната 2022 г. и много големи технологични компании се представят доста добре тази година. До средата на май 2023 г. представянето от началото на годината на някои от най-популярните и големи технологични имена е впечатляващо. При технологичните компании с пазарна капитализация над $1 трилион, Apple е с +35%, Microsoft +33%, Amazon +39%, а Alphabet Inc. е с +40%. Ако добавите Nvidia, Google и Meta, имате три четвърти от цялата възвръщаемост на S&P 500 от началото на годината.

Към днешна дата Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay имат ясно предимство в арената на дигиталните портфейли. Тези три фирми са похарчили милиарди долари, за да гарантират, че техните приложения са лесни за използване на техните смартфони. Освен това, и може би по-важно, потребителското изживяване е вградено и естествено за операционната система. Това свързва техния цифров портфейл с устройството, което не може да бъде копирано.

3. Meta Platforms

Брой хедж фондове с позиции в компанията: 220

Meta Platforms е една от любимите акции на интелигентните инвеститори. Според анализатора на Evercore ISI Марк Махани на 10 юли текстовото приложение Threads на Meta Platforms, което има за цел да съперничи на Twitter, има бърз първоначален темп на растеж. Въпреки че все още е рано да се правят окончателни заключения, според анализатора приложението показва обещаващ потенциал за генериране на значителни приходи през следващите години. Threads направи силен дебют със стартирането си и бързо натрупа близо 100 милиона потребители през първите три дни. Това осигурява солидна отправна точка за конкуренция с Twitter, който в момента има приблизително 240 милиона активни потребители дневно. Анализаторът разглежда Meta Platforms като един от предпочитаните избори на Evercore и препотвърждава целевата цена от $350, което предполага потенциален ръст от 20%.

Според базата данни на Insider Monkey за първото тримесечие, 220 хедж фонда са били оптимистични за Meta Platforms, в сравнение със 194 фонда през предходното тримесечие. Coatue Management на Филип Лафонт е виден акционер в компанията с 8 милиона акции на стойност 1,70 милиарда долара.

2. Amazon.com

Брой хедж фондове с позиции в компанията: 173

Amazon.com е една от най-предпочитаните акции сред интелигентните инвеститори. На 26 юни Amazon.com разкри плановете си да инвестира приблизително $7,8 милиарда в разширяване на операциите на своя център за данни AWS в Охайо. Компанията има за цел да финализира инвестицията до 2030 г. Това финансиране не само ще създаде възможности за работа директно в центъра за данни, но също така ще генерира хиляди допълнителни работни места в местни предприятия, участващи в изграждането, експлоатацията и поддръжката на съоръженията на AWS. Увеличената инвестиция служи за укрепване на трайното сътрудничество между Amazon.com и щата Охайо.

Според базата данни на Insider Monkey за първото тримесечие, 243 хедж фонда са били акционери в Amazon.com, в сравнение с 240 фонда през по-ранното тримесечие. Harris Associates е водещ акционер в компанията с 22,8 милиона акции на стойност 2,3 милиарда долара.

1. Microsoft Corporation

Брой хедж фондове с позиции в компанията: 289

Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) е най-предпочитаната акция сред елитните хедж фондове. На 12 юли Дан Айвс, анализатор на Wedbush Securities, имаше оптимистична перспектива за Microsoft Corporation, като поддържа рейтинг за надминаване и поставя целева цена от $375. Айвс подчерта значението на Activision Blizzard като ценен актив за Microsoft, който според него значително ще подобри потребителския франчайз. Очаква се това развитие да има по-широко въздействие върху технологичната индустрия, потенциално проправяйки пътя за повече придобивания от технологични компании, пише Айвс в изследователска бележка.

Според базата данни на Insider Monkey за първото тримесечие, 289 хедж фонда са оптимистично настроени към Microsoft Corporation.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.