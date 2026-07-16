Софиянци не трябва да плащат за услуга, която реално няма да получат през август. За това настоя омбудсманът Велислава Делчева в писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" Петър Петров.

Поводът е планираното спиране на топлата вода за десетки хиляди столичани между 3 и 10 август включително заради планов годишен ремонт на ТЕЦ "София".

Осем дни без топла вода

Общественият защитник настоява тези дни да бъдат прихванати и отразени в месечните фактури.

Към финансовите компенсации Делчева настоява "Топлофикация София" да организира работата си така, че осемдневният срок за ремонт да бъде съкратен до възможния минимум с цел ограничаване на неудобствата за столичани.

Омбудсманът призовава за стриктно обезопасяване на ремонтните обекти и бързо възстановяване на разбитите улични и тротоарни настилки веднага след приключване на дейностите.

"...смятам, че е необходимо да информирате засегнатите от временното планово спиране на топлата вода, че дните без топлоснабдяване ще бъдат правилно отчетени от "Топлофикация София" ЕАД в месечните им фактури за прогнозно потребление на топлинна енергия през м. август 2026 г...", пише Делчева.

Посочва още, че това е важна предпоставка за открит диалог с потребителите и за укрепване на доверието между дружеството и неговите клиенти.