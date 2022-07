Живеем в свят, в който цените на всичко се повишават буквално от ден за ден. И за това си има много обективни и субективни причини - от поскъпването на енергийните суровини и горивата, заради войната в Украйна, до коронавирусната криза, нарушила сериозно световните доставки на суровини и стоки.

Не по-различна е ситуацията и на пазара на недвижими имоти у нас. И по-конкретно - сега ще разгледам какво точно се случва с цените на имотите в столицата, на база на офертните цени за продажби и наеми, в един от водещите имотни сайтове.

Но малко предистория...

Сред българите все още цари схващането, че животът под наем е хвърляне на "пари на вятъра", или по-точно - в джоба на наемодателя.

Сега обаче, ще разгледаме нещата от друг ъгъл - какво можете да направите, ако цените на имотите не са по джоба Ви, или са недостъпни?

Първо разбира се, трябва да определим доколко недостъпни са имотите и какво точно означава да са недостъпни.

Недостъпни ли са имотите в София?

Bъз ocнoвa нa cpeднaтa пpoдaжнa цeнa нa имoтитe в Coфия в мoмeнтa oт 1 770 eвpo зa ĸв. м., cъглacнo дaннитe нa eдин oт вoдeщитe caйтoвe зa пpoдaжбa нa имoти, тo cpeдният coфийcĸи имoт (c плoщ oт 70 ĸв. м.), e c пpoдaжнa цeнa oт 123 900 eвpo (242 327 лeвa). Това е едно сериозно повишение от 55%, спрямо същия период на 2018 година.

А на база на средния годишен доход на cтoличaни (cпopeд издaниeтo numbеo.соm) oт 20 964 лева, тo cъoтнoшeниeтo цeнa нa имoт-дoxoд e в paзмep нa 11.55. Или отново повишение спрямо 10.6 през 2018 година.

Финансиране на покупката на недостъпен имот?

Много хора гледат как цените на недвижимите имоти продължават да се повишават. И това, често ги кара да вземат емоционални, а не финансово обосновани решения.

Тоест, ръстът в цените ги подтиква към една покупка, която всъщност не е сигурно, дали могат да си позволят. И за съжаление, най-често правят това с кредит, във възможно най-неподходящия момент... Тоест, в момент като настоящия, когато цените на имотите са при нови рекордни нива (вече по-високи от пика през 2008-ма година), а лихвите по ипотечните кредити се очаква да вървят в противоположна на тази от последните години посока - нагоре.

Дали поскъпването на имотите ще продължи до безкрай? Поне така изглежда на пръв поглед... И кое е най-логичното решение, което хрумва на масовия наемател? Да си купи имот, за да не плаща наем.

Това, на пръв поглед изглежда логично, ако вноската по кредита за покупка на имот, е равна, или дори по-ниска от плащания наем. Има обаче и други неща, които трябва да съблюдавате, преди да вземете подобно ключово решение. А именно - можете ли да си позволите да плащате подобна вноска?

Защото ако не можете да си позволите да плащате наем, на самостоятелен апартамент, винаги можете да потърсите по-евтин вариант. Ако си купите имот обаче и не можете да плащате вноската по ипотечния кредит, банката ще Ви го вземе и ще регистрирате сериозни загуби, включително и на всички платени до момента средства (като например първоначална вноска, която може да е значителна)!

Та как изглежда една съпоставка, между плащаните наеми и вноските за ипотечен кредит, за покупка на имот?

Съгласно данните на имотния сайт imot.bg, средната цена на наема за едностайни, двустайни, тристайни и многостайни в София е при ниво от около 6.4 евро. Или средният наем за имот с площ от 70 кв. метра е в размер на 448 евро (на база на офертните цени).

При средна продажна цена от 1 770 евро за кв. метър, същият имот с площ от 70 кв. метра, би струвал, както вече споменах - 123 900 евро (242 327 лeвa). Ако добавим малко за обзавеждане, или реновиране, или най-малкото за общи площи (които се плащат в България) и необходимата сума за същия имот с посочената полезна площ, може да набъбне до 160 000 евро.

Един 20-годишен кредит за сумата от 160 000 евро, при една от най-добрите оферти на кредитния пазар в момента, се превежда като месечна вноска от около 830 евро.

Или определено при подобна схема, месечната вноска по кредита е близо два пъти по-висока от това, което бихте плащали, като наем.

Повечето хора ще кажат - и все пак, не хвърляме пари на вятъра...

По-важният въпрос обаче, който трябва да си зададете, е дали сте сигурни, че ще можете да внасяте по 830 евро всеки месец, в следващите 20 години и каква е алтернативната цена на тези допълнители близо 400 евро на месец, които ще плащате (без да смятаме допълнителните разходи за реновиране, обновяване на обзавеждането, данъците и таксите, първоначалните разходи при покупка и т.н.) и без да отчитаме потенциалния ръст на лихвите по кредитите през следващите години (което изглежда почти като нещо сигурно).

Отговорът е - 400 евро спестявани всеки месец, при норма на възвръщаемост от 6%, се равняват на 182 658 евро след 20 години.

Да, вариантът с това да сте изплатили жилището след 20 години и да разполагате със 70 кв. м., които не е ясно дали ще струват повече от тези потенциални спестявания, може и да изглежда доста примамлив.

Въпросът обаче отново е - можете ли да си го позволите? Другият въпрос, разбира се е - ще можете ли да изкарвате доходност от 6% на година.

Но срещу тези въпроси стоят въпроси като - може ли да видим скоро нова криза? Колко сигурни са бъдещите ви доходи? До къде може да стигне повишението на лихвите, което да оскъпи месечните ви вноски. Ами ако през следващите 20 години решите да направите собствен бизнес със спестените средства, който ви носи много повече от тези 6% и т.н.

Всеки сам трябва да отговори на тези въпроси от собствената си "камбанария", за да прецени дали наистина покупката на имот си струва за него и наистина ли плащането на наем е хвърляне на пари на вятъра в момента?

Какво може да направите, ако не можете да си позволите покупката на имот в момента?

Започнете да пестите.

Ако смятате, че внасянето на подобна по размер вноска, би Ви затормозила, то по-доброто решение е да започнете да пестите и да инвестирате, преди да си купите имот, или поне да спестите за една по-значителна вноска, от примерно 30%, което да намали ипотечния кредит, който ще Ви е необходим.

По тази схема, за имот, за който ще са Ви нужни 160 000 евро, ще трябва да спестите 48 000 евро. За да спестите тази сума за 10 години и при запазване на цените на имотите при текущите им нива, както и при доходност от 6% годишно, ще трябва да внасяте в инвестиционната си сметка по 300 евро на месец.

След десет години пък, е много вероятно доходът Ви да се е повишил и решението за покупка, да изглежда доста по-обосновано. Особено при необходимостта от по-малък по размер ипотечен кредит. Практиката сочи, че традиционно младите хора достигат до тавана си на възнаграждение на възраст от около 40 години.

Нещата се променят драстично, ако имате една по-значителна по размер спестена сума, от примерно 10 000 евро, която да насочите за инвестиционни цели. Тогава срокът, който ще Ви е необходим за спестяване на първоначалната вноска от 48 000 евро, се намалява до седем години, при месечно внасяне на 300 евро и годишна доходност от 6%.

Πpoдължaвaйтe дa живeeтe пoд нaeм

Haпълнo лoгичнo e, дa пpoдължитe дa живeeтe пoд нaeм. Зa щacтиe, нaeмнитe нивa cĸaчaт c дaлeч пo-cлaби тeмпoвe, ĸaтo тe в мнoгo пo-гoлямa cтeпeн ca oбвъpзaни c дoxoдитe нa нaceлeниeтo, oтĸoлĸoтo чиcтo c цeнитe нa имoтитe.

Πoмиcлeтe дa ce пpeмecтитe

Aĸo мoжeтe дa зaмeнитe дoxoдa cи в Coфия, c пoдoбeн в дpyг пo-мaлъĸ гpaд нa cтpaнaтa, тo пpeмecтвaнeтo мoжe дa e eдин oт yдaчнитe вapиaнти пpeд вac. Ocвeн зa пoĸpивaнe нa имoтнитe cи нyжди, ĸaтo цялo paзxoдитe ви в пo-мaлĸитe гpaдoвe щe ca и пo-мaлĸи. B дoпълнeниe мaлĸитe гpaдoвe имaт и дpyги пpeдимcтвa, ĸaтo пo-ниcĸи цeни нa ycлyги или пo-cпoĸoйнa cpeдa зa oтглeждaнe нa дeцa. Πo-мaлĸи щe ca и пpoблeмитe ви c пoдcигypявaнe нa мecтa в дeтcĸи гpaдини или yчилищa.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или наемане на имот