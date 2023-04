AppGallery получи приза "Best Alternative App Store of the Year" на наградите Mobile Games Awards (MGA) 2023 - на специално гала събитие, проведено в рамките на BAFTA в Лондон. Това е престижно признание, което отличава най-добрите мобилни устройства и ангажимента на AppGallery към неговите потребители и разработчици. Това е не само начин, по който потребителите могат лесно да изтеглят приложенията и игрите, от които се нуждаят, но и интелигентна екосистема, където разработчиците могат да създадат иновативни изживявания с приложения.

От стартирането си през 2018 г., AppGallery отбелязва непрекъснат растеж, утвърждавайки се като един от трите най-големи пазара за приложения в света. Обслужвайки над 580 милиона активни потребители месечно - с 10% увеличение извън Китай през последните 12 месеца - AppGallery продължава да предлага широка гама от популярни глобални игри и местни приложения, които правят живота по-удобен за потребителите.

"Тъй като страните от цял свят подчертават значението на алтернативните магазини за приложения за по-здрав мобилен пазар, ние сме изключително горди да спечелим тази награда. Това е важно признание на нашата отдаденост към нашите партньори и потребители. Растежът и успехът на AppGallery до голяма степен се дължи на доверието и силната подкрепа, която имат в нас, дори от нашето много скромно начало. Ще продължим да изграждаме този пазар за мобилни приложения и игри за всички настоящи и бъдещи потребители на Android, за най-доброто потребителско изживяване и за платформа, която помага на разработчиците да достигнат своя максимален потенциал," сподели Хайме Гонзало, вицепрезидент Huawei Mobile Services Europe.

Удовлетворението на потребителите е основен приоритет на AppGallery

AppGallery постоянно работи в посока сътрудничество с най-добрите световни марки и разработчици на игри, за да се гарантира, че потребителите получават уникални и интелигентни изживявания и имат достъп до някои от най-търсените мобилни игри. За да бъде още по-примамлив за геймърите, AppGallery редовно провежда сезонни кампании, предлагащи изключителни промоции. Те включват отстъпки при изтегляне на приложения, отстъпки за покупки в приложението и дори ексклузивни пакети с подаръци и бонуси, които им помагат да останат на първо място в играта, която играят. AppGallery също провежда годишни кампании на Game Fest, за да насърчи потребителите да опознаят нови начини за игра на платформата със серия от изключителни предимства.

Геймърите разполагат с огромно разнообразие в AppGallery. Наличието на игри, подкрепени от редица потребителски промоции, демонстрира способността на платформата да се погрижи за разнообразните предпочитания на геймърите в европейския регион. Освен игри, AppGallery предлага приложения в 18 категории, включително новини, социални медии, финанси, развлечения и други. Това означава, че всички очаквания на потребителите ще бъдат изпълнени.

AppGallery среща повишен интерес и сред други потребители на Android. Само за миналата година, AppGallery отбеляза значително увеличение на геймърите, които не използват устройства на Huawei, но използват Android. Благодарение на приобщаващия характер на платформата, потребителите, които не са от Huawei, могат лесно да получат достъп до AppGallery. Първо, те трябва да изтеглят и инсталират AppGallery от уебсайта. След това трябва да инсталират HMS Core - AppGallery няма да работи без него, и накрая да създадат Huawei ID за изтегляне на приложения и игри.

Пълна поддръжка за разработчици чрез партньорства за сътрудничество

AppGallery предоставя богат набор от инструменти, възможности и други ресурси на разположение за разработчиците, позволявайки на повече от 6 милиона регистрирани разработчици да развиват бизнеса си по нови и безпрецедентни начини. Със силна взаимосвързана интеграция и налични възможности на HMS Core, както и със специален екип за техническа поддръжка, разработчиците могат да разгърнат пълния потенциал на иновациите.

AppGallery също така предоставя благоприятен модел за споделяне на приходи и изобилие от маркетингови ресурси за ускоряване на търговската монетизация на глобалните разработчици. Според Business of Apps 79% от приложенията за игри използват IAP за осигуряване на приходи, а IAP представлява 48,2% от приходите от мобилни приложения. Ето защо съотношението на споделяне на приходите от IAP, предоставено от Huawei за разработчиците, е по-високо от средното за индустрията, като по този начин облагодетелства разработчиците в дългосрочен план.

AppGallery има за цел да продължи да предоставя на потребителите широк набор от приложения и да бъде широко достъпен. Бидейки отворена, платформата ще продължи да защитава интересите на потребителите и да изгражда силни и съвместни партньорства с разработчиците, за да гарантира процъфтяващото развитие на екосистемата.