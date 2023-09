Редица медийни гиганти обявиха "студена война" на OpenAI, съобщава CNN Business. И макар че още няма изстрел, някои от най-големите редакции отвъд океана активно предприемат защитни мерки, за да защитят както съдържанието си, така и служителите си от навлизането на изкуствения интелект и в частност ChatGPT, който се разглежда като потенциален агресор към и без това вече затруднена по ред показатели новинарска индустрия.

Много от водещите световни чедии наскоро са добавили код в своите уебсайтове, който блокира уеб робота на OpenAI - GPTBot, да сканира техните платформи за съдържание.

CNN, The New York Times и Reuters бяха първите медийните гиганти, блокирали GPTBot. Малко след това примерът беше последван от медиите на Disney, Bloomberg, The Washington Post, The Atlantic, Axios, Insider, ABC News, ESPN и Gothamist, както и от много други. Издатели като Condé Nast, Hearst и Vox Media, които притежават няколко сериозни издания, също предприеха защитната мярка.

Източник: iStock

Битка между хора и машини?

Дълбоките архиви и правата върху интелектуалната собственост на тези новинарски организации са изключително ценни, вероятно и решаващи за обучението на AI модели като ChatGPT, в усилията да предоставят на потребителите точна информация.

Както каза един директор на новините, който пожелава анонимност, тъй като не е упълномощен да говори публично от името на компанията си:

"По-голямата част от интернет е боклук. Издателите на традиционни медии от друга страна се ръководят от фактите и предлагат качествено съдържание."

Ходът за вмъкване на код, забраняващ на OpenAI да черпи от техните големи библиотеки със съдържание, за да обучи своя постоянно обучаващ се ChatGPT бот, отразява степента, до която новинарските корпорации са уплашени от технологията на компанията и тихо работят за справяне с нея.

Даниел Кофи е президент и главен изпълнителен директор на News Media Alliance. Той коментира, че новинарските организации наистина са разтревожени от бързо напредващата технология. По думите му от News Media Alliance, които представляват близо 2000 издатели в САЩ, вярват, че "редакциите стъпват на солидна правна основа, когато става въпрос за защита на авторските права".

Независимо от това, те се притесняват от това как компании като OpenAI могат допълнително да затруднят и без това изпадналия в затруднение новинарски сектор.

Какво точно ще направят тези медийни гиганти все още не е еясно. Новинарските организации не са предприли накакви наистина сериозни действия срещу OpenAI. Медийният магнат Бари Дилър вероятно е стигнал най-далеч, като е заел изключително агресивна позиция и е сигнализирал за бъдещо съдебно дело. Съобщава се също, че NYT обмисля дали да съди OpenAI. Междувременно от Associated Press тръгнаха по различен път, сключвайки собствена лицензионна сделка с AI разработчик, въпреки че за момента не споделят ключовите условия на споразумението.

Ако проблемът не бъде разрешен, може да се нанесат огромни щети на издателската индустрия, застрашавайки информационната среда в САЩ и по света и то много повече, отколкото това се случва в момента. Не е трудно да си представим как AI ботовете, интегрирани в търсенето, приложенията и смарт устройствата, могат да "отстранят" много хора от работа. По ирония на съдбата ще го направят, като използват информацията, която са получили от самите тях тях.

И ако наистина редица журналисти или дори цели издания бъдат заличени, празнината от авторитетни източници най-вероятно ще бъде запълнена от дезинформацията, която може да бъде авторитетно предадена от объркани ботове, които си нямат представа кое и какво е фалшива новина. Просто защото не са хора.