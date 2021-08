Преди 30 години, през август 1991 г., британският физик Тим Бърнърс-Лий от CERN в Швейцария публикува първия уебсайт в света - WorldWideWeb (W3), припомня Statista.

Интернет страницата съдържа информация именно за проекта за World Wide Web, описвайки мрежата и как тя може да бъде използвана. Хоствана на NeXT компютъра на Бърнърс-Лий, страница и днес се намира на адрес http://info.cern.ch.

До края на 1992 г. има общо 10 уебсайта, а след като CERN прави технологията достъпна през 1993 г., интернет започва да расте. До 1994 г. има почти 3 000 сайта, един от които е Yahoo! с първоначално име Jerry and David's Guide to the World Wide Web.

Докато се появи Google, по света вече има над два милион сайта. А към днешна дата те са над 1,88 млрд. Прагът от 1 млрд. бе достигнат през септември 2014 г. След това той отново започна да спада заради неактивните страници и се стабилизира над 1 млрд. през март 2016 г. Именно през 2016 г. се отчита значителен ръст - от 900 млн. през януари до 1,7 млрд. през декември.

Според Internet Live Stats обаче едва 200 млн. от тях са активни.