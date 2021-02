Благодарение на технологичната революция и хиперсвързаността, светът преживява безпрецедентен феномен: възход на младите милиардери. Преди десетилетие беше рядкост да се намери млад самореализирал се милионер или милиардер в списъците на най-богатите хора по целия свят. Но стартиралата в САЩ технологична революция предизвика ефект на домино по целия свят. Според данни на WealthX технологичните милиардери се справят по-добре от милиардерите в други индустрии.

Данните показват, че в света има 143 технологични милиардери със средна стойност на богатството в размер на 6 милиарда долара. Милиардерите извън технологичния сектор имат средна стойност на богатството в размер на 3 милиарда долара.

Каква е причината за тази голяма разлика? Отговорът е даден от легендарния инвеститор и съосновател на PayPal Питър Тийл в неговия бестселър "Zero To One". Тийл вярва, че технологичните компании имат предимство пред други индустрии, тъй като технологичните продукти са по-лесни за мащабиране и растеж, а също така имат големи маржове на печалба и ниски оперативни разходи.

Възходът на технологичните милиардери

В списъка на Forbes за най-богатите в света за 2019 г. имаше около 71 самореализирани милиардери на възраст под 40 години. От тях 30 бяха от технологичната индустрия, докато 7 направиха състояние в модата и още 7 от сектора на недвижимите имоти.

Бърз поглед към списъка ще покаже имена на млади технологични милиардери като съоснователя на Stripe - Джон Колисън, съоснователя на Snapchat Евън Шпигел и Марк Закърбърг от Facebook. В списъка влизат още Джихан Ву, на 35 години, китайски технологичен милиардер, съосновател на Bitmain, една от най-големите компании за компютърни чипове за добив на биткойни.

Възходът на младите технологични милиарди не се ограничава само до развития свят. Развиващите се страни в Югоизточна Азия, Африка, Южна Америка и Източна Европа също допринасят своя дял в списъците на най-богатите. Някои забележителни примери от Индия включват Анкит Бхати, съосновател на компанията за споделяне на пътувания Ola Cabs; Ритеш Агарвал, съосновател на компания за хотелиерство Oyo Rooms; Срихарша Маджети, съосновател на компания за онлайн поръчки на храни Swiggy и др.

А ето и кои петимата най-младите милиардери:

5) Джон Колисън (3.2 милиарда долара)

Джон Колисън е ирландски милиардер и предприемач, който е съосновател на Stripe с брат си Патрик Колисън. Stripe позволява на бизнеса и физическите лица да приемат плащания през интернет. Stripe е със седалище както в Калифорния, така и в Дъблин.

4) Даниел Ек (5 милиарда долара)

Даниел Ек е съосновател и главен изпълнителен директор на Spotify (NYSE: SPOT), онлайн услуга за стрийминг музика, която той основа с Мартин Лоренцон през 2006 г. Spotify има над 140 милиона платени абонати. Даниел Ек е шведски милиардер с нетна стойност на богатството от 5 млрд. долара, а общата оценка на Spotify е приблизително 60 млрд. долара.

3) Брайън Чески (14.2 млрд. Долара)

Кой в най-смелите си представи би си помислил, че наемането на три въздушни матрака, за да свърже двата края, ще доведе до идея за 100 милиарда долара?

Това се случи с Airbnb (NASDAQ: ABNB) и неговите основатели. Брайън Чески е настоящият главен изпълнителен директор и съосновател на Airbnb, компания за споделяне на имоти, по подобен на Uber начин. Брайън, заедно с Джо Гебия, стартираха Airbnb през 2007 г., а Натан Блечарчик се присъедини през следващата година. Брайън Чески е едва на 39 години.

2) Джан Имин (22 млрд. Долара)

Имин стои зад пристрастяващото приложение TikTok, което има над 800 милиона потребители по целия свят. Джан Имин е с нетно богатство в размер на 22.6 милиарда долара, което го прави деветият най-богат човек в Китай. Той стана милиардер едва на 35-годишна възраст през 2018-та.

1) Марк Зукърбърг (98 милиарда долара)

Начело в списъка на 15-те най-млади милиардери в технологиите е Марк Закърбърг, който основава Facebook. Facebook се използва от над 2.4 милиарда потребители по целия свят. Марк беше детрониран година по-рано в списъка на милиардерите от Кайли Дженър от семейство Кардашиян, която стана милиардер на 22-годишна възраст. Нейният източник на доходи остава козметиката на Kylie (NYSE: COTY). Днес се прогнозира, че Закърбърг е натрупал обща нетна стойност на богатството си от 98.3 милиарда долара. Facebook се оценява на 750 милиарда долара, което го прави една от най-влиятелните и печеливши хора в света.