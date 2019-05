Президентът на Русия Владимир Путин е най-богатият човек в света, твърди икономистът и експерт по страната Андърс Аслунд в новата си книга "Russia"s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy".

Според изчисленията му, държавният глава е успял да натрупа между $100 милиарда и $160 милиарда по време на управлението му от 2000 г. насам, което го прави по-богат от основателя и главен изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос.

Кроникапитализъм обозначава използването на политическа власт за поставяне на хора на ключови позиции, на които се възползват от нечестно предимство в бизнеса.Общото богатство на руснаците извън страната е около $800 милиарда. Изчисленията на Аслунд сочат, че от 2006 г. насам Путин и неговият кръг са изнасяли между $15 милиарда и $25 милиарда годишно от страната, или до $325 милиарда. Авторът посочва, че около половината най-вероятно принадлежат на руския държавен глава.

Последната данъчна декларация на Путин показва, че държавният глава е спечелил скромните $135 хил. през 2018 г. от заплата, пенсия от армията, лихви и инвестиции, сочи документът, публикуван на интернет страницата на Кремъл.

Путин притежава апартамент с площ около 75 кв. м в Санкт Петербург и гараж от 18 кв. м. Той използва друго жилище с размер 150 кв. м в Москва. Официалната декларация сочи още, че президентът има два ретро автомобила ГАЗ-21 Волга, както и Лада Нива и ремарке за лодка от 1987 г.

Наскоро главният изпълнителен директор на Hermitage Capital Management Бил Броудър, който бе изгонен от Русия през 2005 г., свидетелства пред щатския Сенат, че Путин е "един от най-богатите хора в света". "Смятам, че има около $200 милиарда, получени по нечестен път след 17 години на власт", каза той през 2017 г.

Международният консорциум на разследващите журналисти, руският вестник Новая Газета и OCCRP, които разкриха случаи на пране на пари в Европа през тази година, изчисляват, че голяма част от богатството на Путин, включително огромни дялове в "Газпром" и други компании, се държи на хартия от негови близки и роднини.

Руският президент е добре познат и с впечатляващата си колекция от луксозни часовници. "Путин, изглежда, не е ял и пил шест години, за да си ги купи", написа пред 2012 г. Борис Немцов.

Руският президент е виждан с Patek Philippe Perpetual Calendar ($60 000), Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date ($10 500) и платинен A. Lange & Söhne Tourbograph ($500 000).

Междувременно средният разполагаем доход в Русия намаля с 13 процента между 2014 и 2018 г., а средният икономически растеж от 2009 г. насам е един процент годишно.