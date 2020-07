Мерките срещу коронавируса доведоха до промени в начина на работа, общуване и придвижване по целия свят. Това е отрази и на всички свързани пазари. Първоначално търсенето на автомобили глобално се срина в обратнопропорционална зависимост с увеличаването на безработицата. Но сега автопазарът дава индикации за съживяване.

Сред причините е фактът, че все повече хора предпочитат да пътуват сами, за да избегнат потенциалните контакти с пътници, които може да разпространят коронавируса, например в градския транспорт. Тенденцията е видна от понижаването на употребата на масов транспорт, която в Щатите е между 50 и 75%.

Още по-тежък е спадът на пътникопотока в железопътния транспорт. В Ню Йорк броят на пасажерите е спаднал с 90% както по отношение на метрото, така и на междуградските влакове. Тази цифра е постигната само за три месеца.

Трендът също е негативен - изследване на CarGurus.com показва, че 44% от хората, които все още се придвижват с публичен транспорт, ще го загърбят завинаги. Други 40% от анкетираните са изтъкнали, че ще спрат да ползват споделено пътуване.

В резултат на това, през юни в САЩ цените на автомобилите втора ръка са нараснали с рекордната стойност от 9% на годишна основа, показва Manheim Used Vehicle Value Index, предаде Zero Hedge.

От другата страна се намират новите автомобили, търсенето за които се понижава. За първите пет месеца на годината, те се свиха с между 1 и 5%, а прогнозата е автопроизводителите да продължат да са потиснати и в бъдеще. "Това поевтиняване все още не е ударило пазарите изцяло", пишат от Manheim в юнския си доклад.