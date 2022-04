Банка ДСК ще разпредли печалбата си от 393.5 млн. лева като дивидент, става ясно от протокола на общото събрание на финансовата институция. Стойността на брутния дивидент за една акция в Банка ДСК е в размер на 1.4861733754 лева.

Припомняме, че в края на февруари стана ясно, че Българската народна банка премахва ограничението за банките да разпределят печалбите си за 2019 и 2020 г. частично или изцяло, под формата на дивидент, обратно изкупуване на акции или друго аналогично плащане. Такова ограничение беше въведено в началото на ковид пандемията, за да бъде стабилизирана капиталовата позиция на банките и банковата система.

Падането на тази забрана позволи на банките в страната да разпределят остатъчната си печалба, подлежаща на изплащане след данъчно облагане за 2021 г. под формата на дивидент към акционерите.

В средата на март стана ясно, че Уникредит Булбанк също планира да разпредели финансовият си резултат за 2021-а под формата на дивидент.

Според дaнните нa БHБ, ĸoитo oбoбщaвaт peзyлтaтитe нa бaнĸoвия ceĸтop зa минaлaтa гoдинa, тoй зaвъpшвa 2021-a c пeчaлбa oт 1 415.04 млн. лeвa - c 601.28 млн. лeвa или c 73.81% пoвeчe в cpaвнeниe c peзyлтaтa oтчeтeн зa 2020-a. Най-висока печалба у нас през изминалата година са реализирали: Банка ДСК - 393.5 млн. лв., УниКредит Булбанк - 313.8 млн. лв., ОББ - 171 млн. лв. и Пощенска банка - 168 млн. лева.