Крипто заемодателят BlockFi подаде молба за защита от несъстоятелност в понеделник, дни след преустановяване на тегления на фона на продължаващите последици от фалита на втората по големина криптоборса FTX, съобщава CoinDesk.

Компанията заяви, че подава молба за защита от фалит по глава 11, което показва, че се надява да се преструктурира, като междувременно продължи дейността си. Според съобщение за пресата BlockFi разполага с около 257 милиона долара в брой. Базираният на Бермудските острови филиал също подава молба за ликвидация в подобен процес.

Според искането на компанията, ръководителите на BlockFi изчисляват, че компанията има повече от 100 000 кредитори. Ръководителите на дружеството изчисляват, че компанията има между 1 милиард и 10 милиарда долара активи и пасиви, което е доста широк диапазон.

Най-големите кредитори на компанията включват West Realm Shires Inc., юридическото име на FTX US, която има необезпечен иск от 275 милиона долара, и Комисията за ценни книжа и борси (SEC), която има 30 милиона долара необезпечен иск. По-голямата част от имената на другите 50 най-големи кредитори не бяха споделени.

Най-големият кредитор на BlockFi е Ankura Trust Company, тръст, който дружеството изглежда е наело през февруари като консултант и сега има необезпечено вземане от 730 милиона долара.

BlockFi, които спряха тегленията преди няколко седмици поради продължаващото объркване относно активите на FTX, имаше трудна година. Компанията загуби голям клиент по-рано тази година и се нуждаеше от кредитна линия от FTX, за да оцелее изобщо. При обявяването на спирането на тегленията, BlockFi предупреди клиентите да не депозират средства в портфейла или лихвените сметки.

Кредиторът трябваше да набере финансиране при оценка от 1 милиард долара през юни, след като набра 350 милиона долара при оценка от 3 милиарда долара през март 2021 г. През миналия юли компанията искаше да стане публична в рамките на следващата година и половина, като потенциалното набиране на средства се очакваше да бъде от около 500 милиона долара.

Компанията бе принудена да плати 100 милиона долара през февруари като част от споразумение с федералния регулатор на ценни книжа в САЩ (Комисия по ценните книжа и борсите - SEC) и няколко щатски регулаторни органи във връзка с обвиненията, че нейният високодоходен продукт за крипто кредитиране нарушава държавните и федералните закони за ценните книжа. Като част от споразумението BlockFi също трябваше да регистрира своя продукт BlockFi Yield в Комисия по ценните книжа и борсите.

Компанията съкрати около една пета от работната си сила през юни, тъй като пазара на криптовалута спадна. Общата пазарната капитализация на криптовалутите, един относителен измерител на криптопазара, спадна от над 3 трилиона долара преди година до 1 трилион долара през юни 2022.

След фалита на хедж фонда Three Arrows Capital, изпълнителният директор на BlockFi Зак Принс обяви, че компанията губи голям клиент, въпреки че не потвърди дали това е Three Arrows или друг . Малко след това крипто борсата FTX отпусна кредитна линия от 250 милиона долара на крипто заемодателя, което по-късно нарасна до 400 милиона долара, което от своя страна даде възможност на FTX US да придобие BlockFi .

През ноември самата FTX подаде молба за банкрут, след дни на спекулации дали е ликвидна. Въпросите бяха предизвикани от доклад на CoinDesk, който разкрива, че голяма част от баланса на дъщерната компания на FTX Alameda е съставен от борсов токен, FTT, издаден от FTX, което по-късно накара главния изпълнителен директор на най-голямата криптоборса в света Binance Чангпенг Жао да обяви, че ще продаде цялата си инвестиция в FTT токени. Скоро след това FTX спря тегленията за клиенти.

На фона на хаоса BlockFi също обяви, че ще спре тегленията, като каза, че има известен брой активи, депозирани във FTX, както и че все още дължи част от кредита, който FTX е предоставил.

Продължава да бъде неясна и ситуацията около крипто инвестиционната компания Genesis Global Trading, като фалитът също не се изключва.

На фона на новината за фалита на BlockFi, която по-скоро бе очаквана, отколкото изненада, цената на биткойн падна с около 1.60% до около 16,100 долара, а останалите водещи криптовалути загубиха между 2% и 5% от стойността си.