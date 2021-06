Ever Given - корабът, който задръсти Суецкия канал преди над три месеца, може скоро да бъде освободен от египетските власти, предаде Zero Hedge. Причината за дългото задържане на един от най-големите плавателни съдове бяха споровете между застрахователната компания и управниците на канала. Те сякаш са напът да бъдат разрешени.

Става ясно, че двете страни са постигнали "принципно споразумение". Но първо компанията, оперираща Ever Given, ще трябва да изплати най-голямото обезщетение някога на стойност почти 1 млрд. долара, предаде Zero Hedge.

"След обширни дискусии с преговорната комисия на властта на Суецкия канал през последните няколко седмици е постигнато принципно споразумение между страните", пише британският застраховател P&I Club. "Заедно със собственика и останалите застрахователи на кораба сега работим с S.C.A., за да финализираме подписано споразумение за сетълмент възможно най-скоро."

Компанията не предостави повече подробности относно компенсацията, но през последните месеци властите в страната поискаха 916 млн. долара заради блокирането на канала за шест дни. Ответната оферта беше за 600 млн. долара.

Засега плавателният съд остава под контрол на египетските власти, като е блокиран в соленоводното Голямо горчиво езеро, което е придатък на Суецкия канал.