JPMorgan Chase & Co., Salesforce. com Inc. и PricewaterhouseCoopers са сред големите компании, които ще се опитат да освободят значителна част от наетите офиси — поредният знак, че дистанционната работа отслабва търсенето в тази част на пазара на недвижими имоти, пише The Wall Street Journal.

Големите компании в САЩ обичайно наемат офиси за десетилетие или дори за по-дълъг период и по този начин нямат много възможности за свиване на пространството освен преотдаването му на други наематели. Към края на 2020 г. 12,7 млн. кв. м офис пространство се предлага за преотдаване в САЩ, според CBRE Group Inc. — 40% повече спрямо година по-рано и рекорд от 2003 г. насам.

Макар че площта за преотдаване се увеличава по време на всяка рецесия, тъй като бизнесът се опитва да намали разходите си, компаниите обичайно увеличават офис пространството си при последващия икономически ръст. Но този път много от компаниите, които се отказват от офисите си, са в добро финансово здраве — и казват, че се нуждаят от по-малко място, тъй като планират все по-голяма част от служителите да работят частично от вкъщи дори и след края на пандемията.

Това повдига въпроса дали търсенето на офис площи в бъдеще няма да бъде перманентно по-ниско — по същия начин, по който е-търговията сваля търсенето и цените на търговските улици.

Действията на компаниите вече създават главоболия на наемодателите. В Ню Йорк и Сан Франциско наемите на първокласните офиси паднаха със 17%, а в САЩ като цяло — с 13%, по данни на JLL. При предотването на площи, обичайно отстъпката е около 25%, казва Дейвид Фолк, президент на Newmark. И тъй като компаниите могат да започнат да преотдават площи бързо, предлагането се смята за ранен индикатор за реалното състояние на офис пазара. Скоростта, с която площите, предложени са преотдаване, расте, е "впечатляваща", казва Фил Раян, директор в JLL.

JPMorgan предложи 65 хил. кв. м в Манхатън по-рано тази година. PricewaterhouseCoopers и Yelp също са предложили офиси в Ню Йорк. Salesforce преотдава площи в Сан Франциско — както правят и Uber и Wells Fargo.

Доскоро технологичните компании бяха сред тези, които движеха офис пазара, особено в градове като Сан Франциско и Ню Йорк. Сега те са начело в тенденцията за преотдаване, тъй като възприеха дистанционната работа по-бързо и категорично от останалите. Раян посочва, че през последните години те наемаха повече площи от нужното, за да са готови за бъдещия си растеж. Сега обаче те имат твърде много.

Те обаче не са единствените. Големите финансови и правни компании, които са популярни сред наемодателите заради готовността им да плащат високи наеми, също се отказват от площи, казват брокери.