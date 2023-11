През октомври 2021 година се случи една от най-големите сделки в последните години на офис пазара в България - германският технологичен гигант SAP придоби сградата Park Lane Office Center с амбицията да я превърне в софийския технологичен хъб на компанията, който обединява на едно място служителите от четирите разпръснати досегашни локации в столицата.

Новото модерно офис пространство се намира в Промишлена зона "Хладилника". Сградата има 11 надземни етажа и 2 подземни, като застроената й площ възлиза на 34 800 кв. м. Там на едно място вече се помещават развойният център SAP Labs България и търговското дружество на компанията - SAP България.

Точно 2 години след финализирането на сделката, в края на септември 2023 година, новата база на софтуерното дружество вече е официално открита, а екипът на Money.bg се срещна по този повод с част от мениджърския състав, специално пристигнал за повода, сред които и някои от глобалните ръководители на компанията.

София затвърждава позицията си на стратегическа световна технологична локация в мрежата на SAP

Източник: SAP д-р Клас Нойман, ръководител на глобалната развойна мрежа на SAP

"Инвестицията в тази сграда е знак и потвърждение на сериозните амбиции на SAP в България и в региона като цяло", казва Радослав Николов, изпълнителен директор на SAP Labs България. По думите му, инвестицията е за малко над 50 милиона евро, като в нея влиза покупката на сградата, а след това са направени допълнителни вложения в последващото й оборудване, с което да бъде превърната в превъзходно офис пространство.

В него ще работят малко над 1400 служители, които, поне засега, идват на хибриден принцип - част от тях работят от вкъщи, част от офиса. Само през тази година вече са наети допълнителни 150 специалисти, като общият им брой ще порасне с 10 процента. "Доскоро растяхме с 200-300 души на година, като плановете са да продължим в тази посока", казва Радослав Николов. "Намерихме сграда, която има потенциала да поеме растежа ни в следващите 10 години", допълва той.

"Един от нашите основни стълбове е разработването на решения за устойчиво бъдеще и ще инвестираме много в тази насока през следващите години. Следователно това означава и увеличаване на капацитета на екипите, отговарящи за тези продукти, както правим и в София", казва Драгана Бьелонич, главен оперативен директор и ръководител на стратегията за SAP Product Engineering.

Амбициозните планове за растеж идват с глобален контекст, в който София се нарежда до още 20 подобни технологични центъра в 17 страни по света - от САЩ и Канада, през Германия и Франция, до Япония и Китай. "Имаме центрове, които се открояват с многостранна експертиза и се фокусират върху разнообразни проекти, като например създаването на бизнес приложения и технологии. Тези локации са по-големи и функционират като хъбове. България се развива като такъв хъб за югоизточна Европа", обяснява д-р Клас Нойман, ръководител на глобалната развойна мрежа на SAP, който идва от офиса в Шанхай специално за откриването на новата офис сграда на българската локация.

Да сглобяваш технологичен конструктор

По думите на д-р Нойман, българските IT таланти са на световно ниво, което е сред основните причини компанията да инвестира именно у нас. Попитан от нас дали ще видим релокиране на чуждестранни екипи в София и обратното - на български в чужбина, д-р Нойман казва, че не се предвижда движение на екипи, а по-скоро съсредоточена обмяна на таланти предимно на нивото на отделни специалисти. "В момента тук работят експерти от шест различни нации, като сред тях от съседни страни като Турция и Македония, както и от Индия например".

Сред основните продукти, които развиват в българския офис, е бизнес технологичната платформа на компанията - SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Тя обединява възможностите за разработка и автоматизация на приложения, данни и анализи, интеграция и изкуствен интелект в една унифицирана облачна среда.

Източник: SAP Новата офис сграда на SAP

"Може да си го представите като конструктор. Имате различни елементи, в които се инвестира много, за да станат стабилни, богати на функции и т.н. Така, когато трябва да построите нещо (бизнес приложение), използвате тези елементи многократно и в различни конфигурации", обяснява Радослав Николов когато го молим да опише разработваната технология на разбираем за широката публика език.

Глобалното начало на "облака" в SAP беше поставено в България

Всъщност е много важно да се каже, че именно България стои в основата на първоначалното разработване на облачната платформа на SAP още през 2010 година. Тогава ръководството на гиганта идентифицира глобалната тенденция за преминаване към облачни услуги в търсене на повече функционалности и на по-ниски разходи, и решава да "яхне" тази вълна. Една сериозна част - поне 80-90% от разработката на платформата в първоначалния й вид е българска, а останалото е принос на колегите в Германия. За времето, в което е създадена, това е водеща иновация. И макар да стартира предизвикателно, впоследствие успява значително да се развие. Нейният потенциал за трансформиране на настоящите и бъдещите клиенти в облачна посока и превръщането им в интелигентни устойчиви предприятия е изключително сериозен.

Постепенно облачната платформа се развива, а днес тя е ключова част и център на стратегията на компанията. Това означава, че бизнес технологичната платформа интегрира и разширява всички продукти и бизнес процеси на SAP, без значение дали са разработени от екипи на компанията, от партньори или са получени чрез придобиване на други компании.

Над 2300% ръст на служителите за 23 години

Преместването в новия офис и обединяването на всички софийски екипи под един покрив демонстрира и насоката за развитието на германската компания у нас в бизнес мащаб. В началото, през 2000 година, тя навлиза на българския пазар със закупуването на InQMy, дъщерна компания на ProSyst. Тогава служителите са едва 60, а днес, 23 години по-късно, надминават 1400.

Според Радослав Николов, именно SAP дава един от най-мощните импулси за развитието на българския IT пазар, избирайки го за своя основна инвестиционна дестинация. "Бих казал, че SAP (д. р. - беше сред първите и все още е) е една от водещите компании, позиционирана в посока създаване на собствен IT продукт, а не само аутсорсинг на IT услуги. И вярвам, че много компании последваха примера ни отпреди 23 години и също направиха първите си стъпки към изграждането на центрове за разработване на продукти и услуги тук", казва той.

Източник: SAP Драгана Бьелонич, главен оперативен директор и ръководител на стратегията за SAP Product Engineering

"Всички наши развойни центрове не са аутсорсинг офиси, а са част от нашето ДНК и част от успеха на нашето портфолио", допълва го Драгана Бьелонич. По думите й, без значение за кой от всички 21 развойни центрове става дума, всеки от тях "създава стойност и активи, благодарение най-вече на екипите в тях". Така че София гордо застава до Токио, Сингапур, Берлин, Тел Авив, Ванкувър и други водещи технологични локации на софтуерния гигант по света.

Драгана Бьелонич разкрива повече и за т.нар. Future of Work подход на SAP, в основата на който залягат проучванията на нагласите и очакванията на служителите, въз основа на които се разработват гъвкави политики, които помагат на хората да поддържат добър баланс между работа и лични ангажименти и интереси. Пълният пакет придобивки, който компанията предлага на служителите си, отива много отвъд паричното възнаграждение и е адаптиран към нуждите на новите поколения, които имат по-различни възприятия и нагласи.

Според нея, компанията отчита високо ниво на одобрение от страна на служителите за либералния си подход и стремежа да отговори на потребностите им не само като служители, но и като личности. "Ние имаме доверие на мениджърите ни, които взимат най-правилните решения за хората в компанията. Няма универсално добро решение - нашите екипи по човешки ресурси постоянно правят проучвания, за да знаем по-добре какво ще ни донесе бъдещето и да сме отворени за различни възможности", допълва тя.