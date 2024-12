Предстоящата 2025-а година ще е успешна за българската IT индустрия, но нейният ръст ще е по-умерен, между 10 и 20 на сто. Това прогнозира изпълнителният директор на специализираният Job Board за обяви в сектора за информационни технологии на DEV.BG Светослав Димов.

Изпълнителният директор на DEV.BG прогнозира, че нивата на заплащането ще се запазят, а покачване на заплатите ще има по-скоро в по-горещите сфери като киберсигурността и науката за данните.

"Броят на отворените позиции на пазара ще се покачи слабо. Ситуацията остава трудна за хората, които тепърва навлизат в индустрията", коментира Димов.

Повечето лидери в IT сектора у нас смятат, че дългосрочният растеж ще зависи от инвестициите в образование, иновациите и ефективното сътрудничество между академичните среди, бизнеса и държавата.

Според Илия Кръстев, председател на AIBEST, главен изпълнителен директор на A Data Pro и член на Управителния съвет на БРАИТ, "високотeхнологичният сектор в България е на кръстопът".

"Решенията, които вземем днес - било то в образованието, политиките или инвестициите - ще определят траекторията ни за десетилетия напред. Чрез иновации, разширяване на таланта и укрепване на регионалното лидерство можем да осигурим устойчив растеж и да затвърдим позицията на България като глобален лидер в услугите с висока добавена стойност."

Източник: iStock

IT секторът ще расте като дял от икономиката и през 2025 година, смята изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация (BESCO), Добромир Иванов. Според него "повече възможности за местните IT компании се отварят и поради факта, че България има ниска степен на дигитализация и внедряване на изкуствения интелект (AI)".

"През 2025 г. се очаква да стартират новите early stage фондове на Фонда на фондовете, както и Фондът за технологичен трансфер. Целта е да се сложи повече фокус върху deep tech и връзката на предприемачите и науката."

Председателят на Управителния съвет на БАИТ Ирина Радоева смята, че IT индустрията ще продължи да бъде ключов фактор за икономическото състояние на страната.

"За компаниите, свързани с националния пазар и особено с държавната и общинската администрации, предстои трудна година, предвид нестабилното държавно управление, изоставането в усвояване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, както и липсата на актуален бюджет за идващата година."

Регионалните IT организации продължават да бъдат активни на местно ниво и сред най-изявените тази година несъмнено е Асоциация IT Стара Загора.

Председателят Боряна Пейчева отчита като успех откриването на нова гимназия в IT направление през 2020 г., а през последните пет години с екипа ѝ са провели близо 100 инициативи. Тази година Асоциация IT Стара Загора организира и първа среща на IT компаниите от малки населени места.

"Ръст ще продължи да има, но и през 2025-а ще е по-скоро близък до този през 2024 г. - около 12-15%, отколкото да се цели към традиционните 25-30% в годините преди това. Моето мнение е, че ще има и нови инвестиции. Само за тази "слаба" година за сектора данните отчитат 450 нови IT компании на пазара."

Както Money.bg писа наскоро, информационните технологии са сферата, в която кадрите на ръководни позиции се разписват срещу най-голяма фиксирана месечна заплата у нас. Това показват данните на Българската асоциация по executive search, която обединява консултанти по намиране и привличане на висш мениджърски персонал и по всяка вероятност ситуацията ще бъде такава и догодина.

IT ръководителите в компании от технологичния бранш често получават по над 20 000 лева нето на месец, а понякога и достигат значително над 25 000 лева, показва практиката на членовете на асоциацията.