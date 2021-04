Schwarz IT е технологичен партньор на ритейл групата Schwarz. Тя е доставчик на ИТ услуги за веригите Kaufland и Lidl, както и за Schwarz Production и Pre Zero, които влизат в нея. Schwarz IT България е активна от 2020 година, като тя събра на едно място екипите на Kaufland IT Hub и Lidl Digital.