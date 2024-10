Съвсем скоро се очаква България да получи ресора "Стартъпи, проучвания и иновации" в новата Европейска комисия. Това предложение на председателя Урсула фон дер Лайен беше посрещнато у нас с доста критики. Причината - от ресорът е слаб, до страната ни има какво още да доказва на технологичната карта на света, пише DEV.bg по повод проучване на Job Board-a на компанията, което показва колко и откъде са чуждестранните IT работодатели у нас.

IT индустрията е един от основните двигатели на българската икиномика. Близо 5 на сто от хората в ЕС работят в областта на информационните и комуникационните технологии, показват данни на Евростат. В България този дял е 4,3%.

"Цифровата икономика e сред водещите теми за Европейския съюз, тъй като секторът носи нови възможности за фирмите и хората в Европа. За България е много важно както да привлича IT инвеститори отвън, така и да е добра бизнес среда за местните компании", коментираха за Money.bg от българското седалище на Европейския парламент.

Проучването на DEV.bg показва, че в България оперират малко над 610 чуждестранни IT работодатели, които се развиват във всевъзможни подсектори на технологичната индустрия - от разработване на продукти и услуги до консултантска дейност. Около 33 на сто от тях идват от дестинации извън европейския континент, като Северна Америка е лидер в това отношение заради присъствието на повече от 150 компании от САЩ у нас (предимно от Ню Йорк и Сан Франциско), както и на близо 10 такива от Канада.

На второ място се нарежда Близкият изток заради компаниите, идващи от Израел, а на трето - Азия - в лицето на Индия, Обединените арабски емирства, Сингапур, Филипините, Хонконг и Япония.

IT индустрията у нас освобождава и наема служители

"Компаниите, които освобождават най-много хора в България в момента са предимно разклонения на големи американски компании. По една или друга стратегическа причина те излизат от българския пазар. Правят го най-вече за да намаляват разходите, защото се охлажда инвеститорският интерес. Такъв е примерът с Uber", коментира за Money.bg Милен Атанасов от компанията за подбор на персонал в IT сектора в България - MiNDS.

Скорошно проучване на компанията показва, че въпреки охлаждането на пазара, 44 на сто от компаниите в IT сектора у нас продължават да наемат служители и то всеки месец.

Източник: iStock

Предстаители на IT индустрия у нас не липсват и от доста далечни дестинации. Например Австралия е представена от близо 10 компании, но тя това определено не е най-екзотичната държава в списъка. В страната ни присъстват IT организации, чиито централи са разположени на места като Бермудските острови, Сейшелите и остров Ман.

Откъде идват най-големият брой европейски IT компании

Ако се концентрираме върху Стария континент, виждаме, че около 20% от европейските компании у нас идват от държави извън Европейския съюз. На първо място тук е Великобритания, следвана от Швейцария и Украйна. В класацията място заема и Лихтенщайн.

"Стигаме и до ЕС, като Германия има най-много представители в България - 95. Втора е Франция с 25, а топ 3 затваря Белгия със 17 компании. Следващите челни позиции заемат Австрия, Ирландия и Нидерландия. Другите две водещи западноевропейски държави - Италия и Испания - имат по-скромно присъствие у нас", обясняват от DEV.bg.

Ако насочим поглед към скандинавската част на ЕС, откриваме компании от Дания, от Швеция и от Финландия. От Централна и Източна Европа (ЦИЕ) лидери са Полша и Чехия, следвани от Унгария, Румъния и Словакия.

"Така можем да обобщим, че в Job Board-a ни има компании, които идват от всички държави членки, с изключение само на Латвия, Португалия и Словения", подчертават от DEV.bg.

Ако погледнем извън ЕС, интересът към България е поделен почти поравно.

Служителите на международните IT компании у нас

След този кратък географски преглед, логично, идва въпросът за размера на компаниите. Най-внушителната група, калкулирана според броя на IT служителите в България, е тази на микро и малките компании, които съставляват повече от 50% от общия брой на чуждестранните IT организации у нас. На второ място се нареждат големите, с между 30 и 70 IT служители, следвани от средните.

Във всички тези компании в глобален мащаб работят общо 488 631 служители. 15,4% (над 75 хил. души) са ситуирани в българските им офиси, а от тях 43,2% (близо 33 хил. души) са част от IT отделите у нас.