Една от най-големите сделки в глобалния аграрен сектор за 2023 г. е "на финалната права" в САЩ - сливането на зърнения търговец Bunge и неговия конкурент Viterra. Това ще създаде нова мегакомпания на стойност над 30 млрд. долара, съобщава "Ройтерс".

Контекст: Според пазарни данни, през миналата година Bunge е била най-големият износител на бразилски царевица и соя. Страната е важен производител на суровина за фуражи и биогорива. Viterra е в Топ 3 по сделки с царевица и №7 в света, когато става дума за експорт на соя.

Глобалната търговия с пшеница, царевица и соя е концентрирана около Bunge, Archer-Daniels-Midland Co, Cargill Inc и Louis Dreyfus Co. Те натрупаха солидни печалби след началото на войната в Украйна, която наруши доставките и вдигна сериозно цените.

Детайли: Bunge ще плати голяма част от сделката в акции, но освен това вече е осигурила и банково финансиране, съобщават източниците на "Ройтерс". Мениджмънтът на компанията ще контролира новото дружество, ако сделката бъде финализирана.

Още до края на тази седмица може да има резултат от преговорите. Финалната стойност на сделката може да зависи и от движението на акциите на Bunge.

От друга страна: Това далеч не е първият опит за сделка между двете компании. През 2017 г. Viterra се опита да погълне Bunge, но не успя.

Сега запознатите с преговорния процес също не изключват провал в последния момент.