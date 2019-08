Американската компания New Media Investment Group, която е собственик на издателство GateHouse Media, ще придобие своя конкурент Gannett. Сделката е оценена на 1,38 милиарда долара, отбелязва USA Today.

В съобщението за придобиването се казва, че New Media ще плати за акциите на Gannett с пари и собствени акции. След приключване на сделката акционерите на Gannett ще притежават 49,5% от новата компания, а на New Media - 50,5%. Обединената компания ще се казва Gannett, а настоящият изпълнителен директор на New Media Майкъл Рийд ще я управлява.

Обединената компания ще притежава една шеста от всички ежедневници в Съединените щати, заяви изследователската организация Nieman Lab University от Харвард.

New Media е едно от най-големите издатели на местни медии в Съединените щати. Компанията притежава 156 ежедневни и 328 седмични вестника в 39 щата. Аудиторията за публикациите на групата е 84 милиона души месечно.

Gannett е най-голямото издателство в САЩ, освен собственик на националния вестник USA Today притежава и около сто регионални издания. Общата аудитория на продуктите на компанията е 125 милиона души на месец.

И двете компании бяха изправени пред солиден спад на приходите от печатната преса. Според изследователския център Pew от 2008 до 2018 г. вестниците са загубили около 57% от приходите от реклама и около 49% от ежедневния си тираж, пише USA Today.

Ръководството на новата компания очаква, че обединяването ще намали разходите на групата с 275-300 милиона долара за две години. Очаква се сливането да приключи до края на годината.