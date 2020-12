Промишленият индекс Dow Jones е индекс за следене на състоянието на промишлените предприятия на американския фондов пазар. Той е един от няколкото борсови индекса, създадени от редактора на вестник The Wall Street Journal и основател на компанията Dow Jones & Company Чарлз Дау.

Индексът Dow Jones е най-старият в средите на съществуващите американски пазарни индекси, публикуван за пръв път на 26-ти май 1896 година. Обхваща цените на 30 от най-големите и стабилни публични компании в САЩ. Често се счита за индикатор за състоянието на американската икономика.

В случай, че сте пропуснали, индустриалният индекс на "сините чипове" Dow Jones Industrial Average, премина границата от 30 000 пункта за първи път към края на ноември. И сега може би е добър момент да проследим 124-годишната история на повишение на този индекс.

Както обикновено, при всяка достигната следваща психологическа стойност на индекса, пазарните участници и наблюдатели, побързаха да припомнят, че кръглите числа за Dow Jones не са толкова важни, тъй като за разлика от индекса S&P 500, той е ценово-претеглен, а не пазарно претеглен.

Какво означава ценово претеглен?

Претеглянето на цената в Dow означава, че стойността на калибровката се определя от промените в цените на неговите компоненти, а не от процентните промени. Общата стойност на индекса се изчислява чрез добавяне на цената на компонентите и разделяне на така наречения Dow делител, който в момента е около 0.15.

Това означава, че всеки ход на дадена компания се превръща в 6.66 пункта в 124-годишния бенчмарк.

И все пак нивата на Dow си имат своята тежест.

Въпреки изказаните мнения, че психологическото ниво на Dow не е толкова важно, поглеждайки назад към историята на индекса и основните му етапи на развитие, инвеститорите могат да научат много неща за индекса.

Една забележителна характеристика на Dow е, че подобно на S&P 500, той преминава през голям оборот на компонентите си. Всъщност в индекса не остават членове на оригиналния 12-компонентен Dow от 1896 г.

General Electric (GE), последният първоначален член, беше заменен през 2018 г. от ExxonMobil (XOM), който беше член на Dow, когато индексът стана 30-компонентен през 1928 г. Именно петролната компания беше и най-старият член на Dow, когато в крайна сметка беше заменена през август.

Този оборот обяснява защо тези пазарните индекси продължават да се покачват. Комитетите, които управляват тези индекси, редовно заменят имената с тези, които ги правят по-съобразени с икономиката, която също става свидетел на подменящи се бизнес модели.

"Докато изборът на акции не се управлява от количествени правила, акция обикновено се добавя само ако компанията има отлична репутация, демонстрира устойчив растеж и представлява интерес за голям брой инвеститори", обясняват от S&P Dow Jones.

Това качествено човешко докосване, което е свързано с поддържането на Dow, може да е малко обезпокоително, но данните въпреки това са впечатляващи. Например, комитетът добави Apple (AAPL) към индекса през 2015 г. - акция, която нараства с 61% до момента; името, което замени - AT&T (T) - чиито акции падат с 21% от началото на годината.

Тази способност на големите индекси да преминават към по-иновативни имена е и причината следващото десетилетие на възвръщаемостта на фондовите пазари да продължи да е добра за инвеститорите. Компании като Apple, чийто създател на индекс Чарлз Дау вероятно никога не би могъл да си представи, изникват от нищото и се превръщат в ключов двигател за възвръщаемостта на инвеститорите.

И така, Dow е напомняне за инвеститорите, които се смятат за изключително добре подбиращи конкретни имена на компании, че не е нужно да се стои вечно в акции - особено в губещите. Дори Уорън Бъфет, който известен с това да казва, че "любимият период на държане на акции е вечност", редовно променя имената в портфейла си.

Проклятието на новите компоненти на Dow

Много хора ще кажат, че индустриалният индекс е много тромав по отношение на правените промени. Оказва се обаче, че това може и да не е точно така. Комитетът, който управлява Dow Jones Industrial Average, направи съвсем скоро, най-съществените промени в състава на респективния борсов индекс от седем години: замени три от 30-те компонента на индекса в края на август.

И макар включването на голяма компания в 124-годишния бенчмарк обикновено да се препоръчва за големите компании, по-новата история сочи, че краткосрочното представяне на новите акции добавени към индекса, всъщност е по-лошо, докато тези, които са го напуснали се представят по-добре от индекса. Това въз основа на данните за новите и напусналите Dow компоненти за последните 20 години.

През последното десетилетие добавените компоненти на Dow са се повишавали с 0.3%, година по-късно, а премахнатите са нараствали с 10.37%. В продължение на по-дълъг период от 1999 г. добавените са паднали с 10.1%, докато тези, стартирали през този период, губят сравнително по-малко - 2%.

Това може да е лоша новина за софтуерната компания Salesforce.com, Amgen и Honeywell International и сравнително по-добри новини за компаниите, които са заменени от това трио: Exxon Mobil, Рfizer и Raytheon Technologies Corp.

Последният път, когато Dow направи подобен ремонт, беше през 2013 г., когато Goldman Sachs Group Inc., Visa Inc. и Nike Inc. NKE, бяха добавени на мястото на Bank of America, Hewlett-Packard и Alcoa.

Акциите на Goldman нараснаха с 9.2%, Visa спечели 7.6%, а Nike скочиха с 16.35%, през следващите 12 месеца след включването им. Въпреки това, книжата на Bank of America поскъпнаха с 18%, на HP се повишиха със 72%, а Alcoa скочи с 91%, годината след отстраняването им от Dow,

Промените за Dow бяха предизвикани от планирано разделяне на акциите на Apple 4-за-1. Компанията бе най-тежкия компонент на индекса, който е ценово претеглен.