Разработването на официалната криптовалута на Китай върви "гладко". Такъв сигнал дадоха от централната банка на страната People's Bank fo China (PBoC).

Прогресът по дигиталната валута беше обявен по време на годишната работна конференция на финансовата институция, провела се в Пекин през миналата седмица. Все пак от централната банка не уточняват кога тя трябва да бъде официално пусната, пише Yahoo Finance.

"Продължаваме непрекъснато да напредваме в развитието на легални дигитални валути през 2020 година", посочват от финансовата институция.

Китай работи по проекта за своя криптовалута от 5 години насам. За първи път PboC обяви тази инициатива през 2014 година.

"Дигиталният юан ще бъде разпространен първоначално сред търговските банки, а след това потребителите ще могат да регистрират там свои дигитални портфейли", посочиха преди време от централната банка.

Пилотният проект ще стартира първо в градовете Шънджъ и Суджоу. От PBoC обявиха преди време, че по него си партнират със седем държавни търговски банки и телекоми - Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, China Mobile и China Unicom.