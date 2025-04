Отклоняване от политиката за стабилна валута и агресивна девалвация на юана спрямо долара - според все повече експерти от Ню Йорк до Хонконг именно това ще е обещанията от Китай "решителен отговор" на митата, които САЩ наложи на страната, пише Bloomberg.

Това ще е рисков ход, защото теоретично би направил китайския износ по-евтин, но носи риск от изтичане на капитали.

Администрацията на президента Си Дзинпин вече си позволи един по-конвенционален отговор, като обяви 34% мито върху всички вносни стоки от САЩ, считано от 10 април.

Китайската власт отдавна поставя приоритет върху стабилната валута дори преди началото на търговската война, понякога за сметка на сътресения на репо пазара и нарушаване на финансирането на корпорациите. Страната от години насърчава интернационализацията на юана и разглежда стабилността — без екстремни движения в която и да е посока, като ключова за по-нататъшния успех в тази насока.

Но някои стратези смятат, че последният удар с митата може да предизвика преосмисляне, тъй като по-лошите от очакваното ставки рискуват да засилят дефлационните сили, които вече измъчват икономиката. По-слаб юан би направил китайските стоки по-евтини в чужбина, компенсирайки част от въздействието на митата на Тръмп, и би направил по-скъпо за местните потребители да купуват американски стоки.

Wells Fargo & Co. вижда рискове от умишлено обезценяване до 15% в рамките на двумесечен период. Китай би могъл да "играе на едро" и да стигне до 30%, ако реши да използва валутата като оръжие, според Jefferies Financial Group Inc. Mizuho Financial Group Inc. е по-консервативна, предвиждайки потенциал властите да насочат юана към около 3% по-слаба позиция до ниво от 7,50 за долар.

Всеки смел ход по отношение на валутата би бил спорна опция за властите, които помнят негативното въздействие от последния път, когато бе използвана — шоковата девалвация през 2015 г. Тя удари активите в юани, разля се върху глобалните ценни книжа и се превърна в криза на доверието в способността на Китай да контролира пазарите.

Пазарната активност от миналата седмица подчерта ангажимента на Пекин към стабилността, поне засега. Валутата остана почти непроменена, след като китайската централна банка подкрепи юана, придържайки се към по-силни от очакваното дневни референтни курсове, дори когато валути като австралийския долар се понижиха до многогодишни минимуми.

Китайската валута е до голяма степен стабилна спрямо долара от началото на годината.

Други, като Рей Далио, основател на Bridgewater Associates, предполагат, че Китай би могъл да направи обратното и да договори сделка за укрепване на юана в замяна на облекчаване на митата.

Това не е основният сценарий за стратези като Джордан Рочестър от Mizuho. Властите може да се стремят да избегнат повторение на шока от девалвацията през 2015 г. Те обаче биха могли да следват сценария от 2018 г., който "ще позволи по-слаба валута, но по начин, който затруднява спекулантите", коментира пред Bloomberg базираният в Лондон стратег.

Заедно с по-слаба валута, понижаване на лихвените проценти и целенасочена подкрепа за засегнатите сектори също биха могли да бъдат обмислени, казват стратезите. Един важен аспект за Пекин е рискът чуждестранните инвеститори да изтеглят парите си от Китай, ако валутата потъне.

Такъв ход може също да предизвика гнева на САЩ. Първата администрация на Тръмп определи Пекин като валутен манипулатор през 2019 г., първият път, когато американското правителство направи това от 1994 г. Те свалиха етикета година по-късно.