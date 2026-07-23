Едно от сериозните и дългосрочни негативни последствия от увеличаващия се бюджетен дефицит е постоянното нарастване на държавния дълг. След влизането в еврозоната няма смисъл той да бъде разделян на външен и вътрешен, защото е в една и съща валута - евро. А това, че голяма част от облигациите се емитират на международните капиталови пазари, също е без особено значение, защото значителна част от тях бързо влизат в портфейлите на българските финансови институции - банки, застрахователи и пенсионни дружества.

Според данните на Министерството на финансите само през юли страната ни е емитирала и ще емитира облигации за общо 2,6 млрд. евро. Огромната част от този номинал бе пласирана в началото на месеца. На 7 юли 2026 г. правителството излезе на международните капиталови пазари, като преотвори три емисии еврооблигации с обща номинална стойност от 2,5 млрд. евро. Обемът на емисиите с падеж през 2032 г. и 2038 г. беше увеличен с по 1 млрд. евро, а този на емисията с падеж през 2045 г. - с 500 млн. евро. Самото преотваряне на такива емисии е нещо ново за страната ни, защото до този момент винаги се работеше с пласирането на нови емисии, които предимно се използваха за погасяване на падежиращи стари задължения.

Сега сумата на преотварянето е повече от два пъти по-голяма от размера на падежиращите през март 2027 г. облигации, емитирани на международните капиталови пазари, чийто номинал е 1 млрд. евро. И това е следствие от прекомерно раздутия бюджетен дефицит. С други думи, бавно се сриваме по гръцкия сценарий, защото заменяме нисколихвен дълг с по-високолихвен, което неминуемо допълнително натоварва и без това ужасяващо голямата разходна част на бюджета.

През последната седмица на юли правителството смята, отново чрез преотваряне, да пласира на вътрешния пазар още една емисия ценни книжа - този път за 100 млн. евро. Ще видим каква доходност ще постигне, но едва ли може да се очаква нещо добро. Предишните преотваряния през годината показват постоянно влошаване на финансовите показатели на емисиите, така че очакванията и за тази са негативни.

С юлските емисии общият размер на държавния дълг ще надхвърли 36,5 млрд. евро. Това е с 5,3 млрд. евро повече в сравнение с юли миналата година и тази тенденция на влошаване най-вероятно ще се задълбочи до края на годината.