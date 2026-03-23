Глобалният пазар на частен дълг се превърна в един от най-важните стълбове на съвременната финансова система, достигайки приблизително $1.7 трилиона активи под управление към 2025 г., спрямо по-малко от $500 милиарда преди десетилетие. Ако се включат и свързаните структури, общата експозиция в директното кредитиране, фондовете за частен дълг и други подобни инструменти вече надхвърля $2 трилиона глобално.

Този бърз растеж беше подкрепен от години на ниски лихви, регулаторен натиск върху банките и търсене на по-висока доходност от страна на инвеститорите. Днес обаче предупреждението на Morgan Stanley, че нивата на неизпълнение могат да достигнат 8%, показва, че пазарът навлиза във фаза, в която самият му мащаб започва да носи риск.

В центъра на притесненията стои секторът на софтуера, който е една от най-големите експозиции в портфейлите на частния дълг. Според Morgan Stanley, софтуерът представлява около 26% от портфейлите на business development companies (BDC) и приблизително 19% от частните кредитни CLO структури. В продължение на години това се възприемаше като предимство. Софтуерните компании предлагаха повтарящи се приходи, EBITDA маржове често над 25-30% и относително стабилни парични потоци, което ги правеше идеални заемополучатели.

Тази предпоставка вече започва да се разклаща.

Софтуерните заеми в рамките на частния дълг често са с високо ниво на ливъридж, обикновено между 5x и 7x EBITDA, както и с по-слаби коефициенти на покритие на лихвите спрямо други сектори. В стабилна среда това беше устойчиво. Но възходът на изкуствения интелект започва да поставя под въпрос предвидимостта на бъдещите приходи. Дори без да засяга съществено текущите резултати, AI въвежда несигурност около ценовата сила, конкуренцията и маржовете. Кредитните пазари реагират именно на тази несигурност - много преди тя да се отрази реално в отчетите.

Допълнителен риск идва от така наречената "стена на матуритетите". Значителна част от заемите в този сегмент трябва да бъдат рефинансирани в следващите години, като около 11% падежират през 2027 г., а още 20% през 2028 г. Това означава, че близо една трета от дълга ще трябва да бъде подновена в потенциално по-неблагоприятна среда. Ако лихвите останат високи или инвеститорският апетит отслабне, компаниите могат да се сблъскат с по-високи разходи по финансиране или дори с ограничен достъп до капитал. Именно така обикновено започват циклите на нарастващи фалити.

Първите признаци на напрежение вече се виждат. Заявките за теглене на средства от фондове за частен дълг се увеличават, като някои големи мениджъри вече ограничават изтеглянията. Това подчертава структурен проблем: частният дълг е по своята същност неликвиден, но все по-често се предлага чрез полуликвидни продукти, включително на индивидуални инвеститори. Само BDC структурите държат около $530 милиарда активи. Докато има постоянни входящи потоци, системата функционира. Но при промяна в настроенията ликвидността се оказва условна, а не гарантирана.

Европейският контекст добавя още един слой сложност. Традиционно Европа разчита повече на банковото кредитиране, но през последното десетилетие частният дълг се превърна във важен алтернативен източник на финансиране, особено за средните компании. Много европейски фирми в сферите на софтуера, финтеха и IT услугите зависят именно от този тип финансиране. В същото време икономическият растеж в Европа остава по-слаб, около 1%-1.5%, което прави компаниите по-чувствителни към затягане на финансовите условия.

Освен това Европа има значителна експозиция към сектори, които вече са под натиск, включително финтех и IT услуги. Както се вижда от капиталовите пазари, оценките там вече се компресират. Ако тази динамика се пренесе и в кредитния пазар, рискът при рефинансиране ще се засили. Нива на неизпълнение около 8% биха се доближили до стойности, наблюдавани по време на пандемията, когато дефолтите достигаха 7%-9%.

Важно е да се подчертае, че според Morgan Stanley рискът не е системен. Пазарът на частен дълг все още не е толкова взаимосвързан, колкото банковата система преди финансовата криза. Но това не означава, че ефектите ще са ограничени. Частният дълг се превърна в ключов източник на финансиране за реалната икономика, и всяко забавяне или затягане в него ще се отрази върху инвестициите, заетостта и растежа.

Това, което реално се променя, е възприятието за риск. В продължение на години частният дълг, особено в софтуерния сектор, се разглеждаше като сравнително хомогенен и стабилен клас активи. Днес пазарът преминава към по-селективен подход, при който бизнес моделите, нивата на задлъжнялост и експозицията към технологични промени се анализират много по-внимателно.

Изкуственият интелект играе ключова роля в тази промяна. Той все още не предизвиква фалити, но вече променя очакванията. На капиталовите пазари AI създава разлика в оценките. На кредитните пазари той създава разлика в възприемания риск.

Прогнозата за дефолти около 8% не трябва да се разглежда като сигнал за непосредствена криза, а като индикатор за преход. Пазарът на частен дълг навлиза в етап, в който стабилността вече не може да се приема за даденост, а различията между силни и слаби заемополучатели ще се увеличават.

За Европа този преход е особено важен. В среда на по-слаб растеж, по-високи структурни разходи и нарастваща зависимост от алтернативно финансиране, достъпът до капитал ще се превърне в ключов фактор за икономическата динамика.

В крайна сметка историята не е просто за нарастващи дефолти. Тя е за преоценка на риска в система, в която задлъжнялостта остава висока, ликвидността е условна, а технологичната трансформация започва да променя дори най-стабилните сегменти на финансовите пазари.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на финансови активи.