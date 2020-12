Цените на желязната руда се запътиха към рекорд, след като свлачище в мина в Бразилия засили притесненията за недостиг при предлагането в момент, в който търсенето от страна на Китай остава горещо, пише The Wall Street Journal.

В понеделник цените се покачиха със 7,8% до $176,90 — най-високото ниво от септември 2011 г. и почти двойно спрямо началото на годината, сочат данни на S&P Global Platts.

Желязната руда, основна суровина за производството на стомана, е сред най-търгуваните стоки в света и сред най-добре представящите се активи през 2020 г. Цените днес са на по-малко от 10% от рекордните $193 за тон, достигнати през февруари 2011 г.

Свлачището в мината Córrego do Feijão на Vale SA, което уби един работник, повдига нови притеснения за доставките от Бразилия. Страната е вторият най-голям износител на желязна руда след Австралия, а доставките все още не са се възстановили след срива на язовирна стена при мина на Vale и проблемите по пристанищата и железопътните съоръжения, предизвикани от пандемията.

Местните власти в Брумадиньо, където се намира мината Córrego do Feijão, отнеха лиценза на Vale за период от седем дни.

"Тъй като [свлачището] се намира близо до предходната трагедия с язовирната стена, пазарът се притеснява дали Vale ще успее да постигне дори намалената си цел за добив", казва Дейниъл Хайнс, старши стратег в Australia and New Zealand Banking Group Ltd.

Пазарите бяха изненадани по-рано този месец, когато Vale съобщи, че няма да успее да постигне целите си за добив през 2020 г. и постави цел за 2021 г., която е далеч под очакванията на анализаторите. Притеснения съществуват и за доставките от Австралия, която влиза в сезона на циклоните.

Редица анализатори повишиха прогнозите си за цената на желязната руда. Според J.P. Morgan през 2021 г. тя ще се покачи с 20% до $126 за тон. Сред причините за скорошното поскъпване са и спекулатори, казват анализатори. Jefferies Financial Group прогнозира пик на цените между $180 и $200 за тон през първото тримесечие на 2021 г.

Очаква се през следващата година цените да се успокоят заради охлаждането на търсенето от Китай и възстановяване на доставките. Capital Economics прогнозират до края на следващата година цените да се завърнат до $100 за тон.