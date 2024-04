Трябваше да бъде знаменателна година за облигациите. Вместо това, досега облигациите претърпяха истински крах - но останалата част от годината може да бъде по-плодотворна, ако знаете къде да търсите, поне според пазарни наблюдатели.

Американският пазар на облигации отново се оказва минно поле. Падащите цени доведоха до намаляване на общата възвръщаемост на облигациите средно с 3% тази година и никоя област от пазара не беше пощадена - дори общата възвръщаемост на "нежеланите" облигации е едва на положителна територия, средно, въпреки доходността, надхвърляща 7%.

Много анализатори очакваха по-добро представяте. Историята, която наближава през годината, беше, че Федералният резерв ще намали рязко лихвените проценти, давайки попътен вятър на облигациите. Падащите лихви обикновено намаляват доходността и повишават цените, оставяйки инвеститорите както с капиталови печалби, така и с приходи от лихви.

И все пак доходността е нараснала на инчове спрямо замъглените перспективи за намаляване на лихвите. Увеличенията на потребителските цени се оказаха трудни за намаляване, като наскоро достигнаха 3,5% на годишна база, и тъй като инфлацията все още е проблем за Фед, перспективите за намаляване на лихвите са помрачени.

Търговците виждат само 15% шанс за намаление на срещата на Фед през юни, което е спад от 51% преди месец, и е спорно дали Фед изобщо ще понижи лихвите през тази година. В началото на годината пазарите разчитаха на до шест намаления с четвърт пункт на лихвения процент по федералните фондове, което да го свали до 4% от текущия му диапазон от 5,25%-5,5%.

Сценарият "по-високо за по-дълго" наказва облигациите. 10-годишните американски ценни книжа са с доходност от 4.63%, спрямо 2.95% в края на 2023 година. Като цяло, дългосрочните облигации са намалели с близо 9% в общата възвръщаемост за борсово търгувания фонд iShares 20+ Year Treasury Bond. На годишна база дългосрочните съкровищни ​​облигации преживяват най-лошия си период от 65 години, според Bank of America.

Все пак експертите по дългови инструменти виждат подобряване на климата, ако Фед успее да прокара едно или две намаления по-късно през годината. Доходността е привлекателна и ако икономиката остане здрава, кредитните показатели трябва да се задържат, поддържайки цените на корпоративния дълг. Всичко това би могло да създаде добри възможности във вселената на облигациите, особено в корпоративни облигации с инвестиционен клас, най-рисковите корпоративни облигации и банковите заеми с плаваща лихва. Общинските облигации също са привлекателни.

"Добавянето на експозиция към висококачествени облигации е добра идея за инвеститорите, работещи в пари в брой", според Матю Палацоло, старши инвестиционен стратег в Bernstein Private Wealth Management. "Можете да получите атрактивно ниво на доход и повишаване на цените."

Индексите на широкия пазар са доминирани от съкровищни ​​облигации и обезпечени от агенции ипотечни ценни книжа, което по същество ги прави еднопосочни залози върху лихвите; корпоративните облигации предлагат повече приходи от лихви в замяна на поемане на кредитен риск, като дългът с по-нисък рейтинг носи най-голяма доходност.

Два "основни плюс" ETF.а, които включват облигации, които не са в основните индекси, могат да се имат предви от инвеститорите. Това са iShares Yield Optimized Bond и Fidelity Total Bond ETF iShares, които се стремят към доходност над средната.

Фондът Fidelity също е малко по-рисков от консервативните основни плюс фондове, според Morningstar, но осигурява "преднина на рисковите пазари".

Като се имат предвид пазарните лихвени рискове, някои стратези препоръчват да останете в късия край на кривата на доходност. Доходностите са малко по-високи в късия край, което води до "обърната" крива на доходност и някои стратези виждат оскъдни печалби от излизане в дългия край. "Има много по-голям риск в дългосрочен план, отколкото хората осъзнават", казва Дъг Финчър, портфолио мениджър в консултантската фирма Ionic Capital Management.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF проследява добре пазара. Той носи доходност от 5,3% и има "дюрация", мярка за чувствителност на курса, само 2,8 години. Това означава, че ще загуби приблизително 2,8%, ако лихвите се покачат с процентен пункт.

Други фондове, които трябва да разгледате, включват ETF с ограничена продължителност като JPMorgan Bond и Pimco Enhanced Short Maturity Active ETF. Фондът JPMorgan носи около 4,7% доходност. Фондът Pimco носи доходност от 5,3%, използвайки деривати и фючърси, за да помогне за увеличаване на възвръщаемостта.

В рамките на корпоративните облигациите, емитирани от големи банки, изглеждат привлекателни. "Висококачественият кредит е по-строг, но все още намираме стойност в банковите облигации", казва Майк Сандърс, ръководител на отдела за фиксирани доходи в Madison Investments.

Едно от предимствата на лихвените проценти да останат по-високи за по-дълго е, че това трябва да поддържа маржовете на кредитирането за банките, казва Сандърс. Облигациите, които той харесва, сега включват петгодишни емисии от мегабанки JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup, както и "суперрегионални" като PNC Financial Services и U.S. Bancorp. Много от тях дават доходност над 5%.

Тъй като икономиката се задържа, няколко стратези виждат стойност в корпоративните проблеми на територията на боклука. "Като се има предвид, че вярваме в сценария за меко кацане, ние приемаме факта, че рисковете от неизпълнение са по-ниски от историческите. Така че харесваме по-висока доходност и банкови заеми", казва Джим Карън, главен инвестиционен директор на групата за портфейлни решения в Morgan Stanley Investment Management.

За да играете на сигурно, придържайте се към облигации с рейтинг малко под инвестиционен клас, като избягвате дълбока ненужна територия. VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF се фокусира върху емитенти, които са загубили своя инвестиционен рейтинг, но остават в горните ешелони на боклука. Той има солиден дългосрочен рекорд, доходност от 6,7% и спад с по-малко от 1% тази година. Други, които трябва да обмислите, включват взаимни фондове BlackRock High Yield Bond и Credit Suisse Strategic Income. И двете имат доходност над 6,5% и имат дългосрочни рекорди, които надхвърлят средните за категорията.

Един друг начин да мислим за нежеланите облигации е като вариант на акциите. Въпреки че няма да се представят толкова добре на бичи пазар, те трябва да се присъединят към надпреварата, ако Фед успее да организира "мек" или "без кацане" икономически сценарий след агресивното си повишаване на лихвените проценти. "Ако се чувствате комфортно с това къде е икономиката и мекото кацане, тогава случаят за притежаване на облигации под инвестиционен клас е като заместител на капитала", казва Джийн Тануцо, глобален ръководител на отдела за фиксиран доход в Columbia Threadneedle Investments.

Един взаимен фонд, който играе и в двата ъгъла, е Fidelity Capital & Income. Той държи около 75% в облигации, предимно с рейтинг под инвестиционен клас, и държи 18% в акции, включително технологични компании като Meta Platforms, Nvidia и Microsoft. Той носи повече от 5% доходност и изпреварва с около 2% тази година.

Старши банкови заеми, често наричани заеми с ливъридж, се държат добре в този климат. Облигациите обикновено падежират на всеки няколко месеца, като нулират своите купонни плащания с преобладаващите краткосрочни проценти. Доходността е сравнима с нежеланата облигация поради кредитния рейтинг на заема, който обикновено е под инвестиционния клас.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.