Консорциум от южнокорейски и турски строителни компании набират 2,3 милиарда евро от група от около 20 банки, за да построят видящ мост и пътища в западна Турция, пише Bloomberg.

Съвместното предприятие между Daelim Industrial Co. Ltd., SK Engineering & Construction Co. Ltd., Limak Holding AS и Yapi Merkezi AS ще успее да получи около половината от сумата от банковите институции. Останалите средства ще бъдат предоставени от южнокорейската Export-Import Bank - експортна кредитна агенция.

Общата сума, нужна за проекта, е 3,1 милиарда евро.

Мостът над Дарданелите ще бъде дълъг 2 километра. Консорциумът ще построи и около 80 километра свързващи пътища, на които ще се заплаща тол такса.

Той ще бъде собственост на компаниите 16 години, след което ще бъде прехвърлен на държавата.Мостът ще свързва градовете Лапсеки и Гелиболу в северозападната провинция на Чанаккале.