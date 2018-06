Китайските регулатори започват разследване на дейността на производителите на чипове Micron Technology Inc, Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., предава The Wall Street Journal. Трите компании доминират в световен мащаб в доставката на DRAM.

Марк Нюман, анализатор в Bernstein, посочва, че акцията може да е свързана с повишаващите се цени на чиповете, нужни на китайските производители на смартфони. Освен това, Пекин може и да се опита да използва ситуацията, за да изиска от производителите да споделят технологията с Китай, казва той.

Micron e американска компания, а останалите две са със седалища в Южна Корея. Китай се опитва да намали зависимостта си от чуждестранни чипове, след като почти 90% от чипове за общо 190 милиарда долара годишно са внос.

DRAM (dynamic random-access memory) се използват в лаптопи и смартфони. Китай използва една пета от всички произведени в света. Цените им се повишават през последните две години. Компании в Поднебесната империя се опитват да развият местно производство, но засега не успяват да завземат голям пазарен дял.