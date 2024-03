Брандът Nvidia - компютърният гигант с изкуствен интелект, скочи до небето с 163% и се превърна в най-бързо поскъпващият сред американските марки тази година, показва проучването Brand Finance US 500 2024.

Стойността от началото на годината се повиши до $44,5 милиарда, в резултат на което веднага се изкачи в класацията до 17-о място от 58-мо миналата година.

Компании от различни сектори, които използват AI, отбелязват ръст на стойността на марката, включително Johnson & Johnson (ръст от 5%), Ally Bank (ръст от 31%), American Express (ръст от 7%) и Bloomberg (ръст от 22%), посочват от организаторите на рейтинга.

Брандът Apple излезе на първо място, поскъпвайки с почти 74% (до 516,6 милиарда долара). В същото време миналогодишният лидер Amazon падна до четвърто място (+3%, до $308,9 милиарда). Microsoft се изкачи на втора позиция от четвърта (+78%, до $340,4 милиарда).

Google остава на трето място (+18,5%, до $333,4 милиарда), а Walmart е на пето място (-15%, до $96,8 милиарда), се казва в изявление на Brand Finance.

Брандът Facebook, чиято стойност се увеличи с 28% до 75,7 милиарда долара, се премести на шеста позиция от 9-то място. Verizon падна на седмо място от шесто (+6%, до 71,75 долара). милиард).

Instagram се издигна до осма позиция от тринадесета, като поскъпна с 48% (до 70,4 милиарда долара), а Starbucks до девета от десета, като поскъпна с 13,5% (до 60,7 милиарда долара). ).

Марката Tesla поевтиня с 12% (до $58,3 млрд.) и се премести на десета позиция от седма през 2023 г.

Борсовите котировки на Nvidia Corp по време на предварителната търговия в четвъртък нарастват с 2%, Amazon.com Inc. - с 0,9%, Microsoft Corp. - с 1%, Alphabet Inc. - с 0,7%, Tesla и Meta (призната за екстремистка организация в Руската федерация и забранена) - с 1,1%, Verizon Communications - с 0,2%. В същото време книжата на Apple Inc спаднах в цената с 1%, Starbucks Corp. - с 0.1%. Цената на акциите на Walmart остава почти непроменена, информира Interfax.