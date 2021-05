Когато сградата на Equitable Life отваря врати в Ню Йорк през 1870 г., бизнесменът, който стои зад проекта - Хенри Болдуин Хайд беше порицан. Все още съществува спор сред историците дали това е първият небостъргач в света. Сградата е била висока едва 43 метра и има само 6-7 етажа. Сградата е изгоряла през 1912 година и е възстановена през 1915 година. Намира се на авеню "Бродуей" 120 във Финансовия окръг на Манхатън.

Настоящата сграда Equitable Life Assurance Building или Equitable Building е проектирана от Ernest R. Graham & Associates. Построена е върху същия парцел и е завършена през 1915 година. Реставрирана е през 1983-1990 г.

Днес за небостъргач обикновено се считат сгради с височина над 150 метра, но през 19 век няма официална дефиниция. Едно обаче е сигурно - състезанието за най-високи сгради света започва именно в Америка.

В края на 1800 г. индустриализацията увеличава населението в града и цените на земята, което прави високите сгради все по-рентабилни, според Карол Уилис, директор на Skyscraper Museum in New York в Ню Йорк. Първите високи сгради са седалища на комуникационни компании като New York Tribune или Western Union Building.

Високото строителство в САЩ започва да става масово в началото на XX век. В Ню Йорк рекордът за най-високата сграда в света е подобряван шест пъти между между 1908 и 1931 г. Междувременно появата на асансьора също прави строежът и използването на по-високите сгради по-масово. Скоро остъклената фасада става предпочитана за небостъргачите.

Според Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) сега има 191 завършени небостъргача с височина най-малко 300 метра. Въпреки, че всяка нова сграда осигурява още площ, строителните разходи също нарастват. Небостъргачите започват като феномен в САЩ, а високото строителство продължава да процъфтява и през 60-те и 70-те години. Близкият изток и Азия в момента доминират при високото строителство.

Новите доминиращи градове

Данните от CTBUH сочат, че в Китай са построени повече от половината от миналогодишните нови небостъргачи, а в Дубай са завършени повече нови небостъргачи от всеки друг град в световен мащаб. Все пак броят на новите небостъргачи спада с 20% на фона на забавянето заради пандемията.

Строителството на високи сгради в Азия може да се дължи отчасти на по-ниските строителни разходи в тези градове. Освен това, в някои градове изграждането на високи сгради вече е необходимост.

"Всеки град иска да има подобна забележителност, която придава усещане за различна култура, но някои места се нуждаят просто от пространство, където хората да живеят и работят в гъсто населени градове", казва архитект Саймън Чан. Той дава пример с Хонконг - един от най-скъпите пазари на имоти в света.

Бъдещи предизвикателства

Следващото голямо предизвикателство, пред което са изправени архитектите не е височината на сградите. Независимо дали става въпрос за използване на по-енергийно ефективни материали, естествена вентилация или използване на самите сгради за генериране на слънчева или вятърна енергия, намаляването на въглеродните емисии е новото предизвикателство за много архитекти.