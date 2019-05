Краят на 2018 година сериозно стресна инвеститорите, след като пазарите в световен мащаб поеха надолу, а оттам и възвръщаемостта. По официални данни на Европейската асоциация на управляващите дружества EFAMA, през последното тримесечие на годината активите на управляваните активи в глобален мащаб са намалели с 5.7% до 43.99 трилиона евро.

Тази тенденция не подмина и родния капиталов пазар. След три последователни години на растеж, краят на миналата донесе нетен спад в управляваните активи в размер на 47.5 милиона лева спрямо предходното трето тримесечие. Все пак 2018-а приключи с цялостен ръст на общия обем активи, но горчивият вкус от зимния спад остана в усещанията на инвеститорите.

Пазарите смениха посоката и отново носят добра доходност

Добрата новина обаче е, че новата 2019 година донесе достатъчно количество захар, за да ги промени. Пазарите смениха посоката и започнаха отново да растат, а заедно с тях и доходността за всички участници на тях. Световните борсови индекси силен ръст през изминалите четири месеца, като например щатските индекси изпратиха най-силния тримесечен ръст от 1998-а насам.

Индексът на сините чипове S&P 500, представляващ близо половината от световната борсова капитализация, добави над 15% към стойността си и е само на около 2% от исторически най-високата си стойност, достигната през септември на миналата година.

Източник: Bloomberg TV Bulgaria Ивайло Ангарски, изпълнителен директор на "Компас Инвест" АД

Още по-добро дори бе възстановяването на развиващите се пазари, водени от китайските индекси. Последните отбелязаха най-големия си месечен ръст през февруари от четири години насам и застанаха в челото на класацията по най-голямо повишение за годината.

Широкият индекс CSI 300, следящ представянето на водещите китайски компании, излезе от "меча територия" (понижение от над 20% от наскорошен връх до дъно), след като се повиши с повече от 20% от дъното си, на трети януари. Това бе и най-бързото му навлизане във възходящ пазар от шест години.

От началото на годината индексът CSI 300 е донесъл доходност за инвеститорите от 35.7%, или над два пъти повече от тази на широкия щатски индекс S&P 500. Китайски е и най-добре представящият се индекс в света от началото на годината. Става въпрос за индекса Shenzhen, добавил 44.2% за посочения период.

Не само индексите в Китай обаче се радваха на изпреварващо представяне от началото на годината. И другите развиващи се пазари отбелязаха добри резултати, включително и тези в Европа.

Нещо повече - гръцкият основен индекс ASE, е петият най-добре представящ се индекс в света с повишение от началото на годината в размер на 23.4%. Той се нарежда непосредствено пред щатския технологичен Nasdaq.

Регионалните и другите индекси в Централна и Източна Европа, също донесоха добра доходност на инвеститорите. С над 15% се повиши руският основен индекс RTS, докато тези на страни като Турция, Унгария, Полша, Чехия и Румъния отбелязаха ръстове между 3 и 10%.

Развитите европейски пазари също се радваха на добро представяне от началото на годината. Въпреки опасенията за забавянето на немската икономика и дори навлизането й в рецесия, германският DAX 30 се повиши с 12.5%. Френският САС 40 добави 15.2% към стойността си, а британският FTSE 100 добави над 10%, въпреки неразбориите свързани с Brexit.

Българският фонд, който първо загуби малко, а после спечели много от промените на пазарите

Драгомир Великов, директор "Инвестиции" и ръководител "Бизнес развитие" в "Компас Инвест" АД

На този фон от началото на 2019 година българските фондове се делят на два вида - такива, които наваксаха изоставането и такива, които засега не успяват. Бърз поглед върху статистиката на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) показва, че отново печеливши са онези, които залагат на чуждестранните пазари. Причината е, че за разлика от родния капиталов пазар, водещите световни индекси вече четвърти месец растат и "дърпат" със себе си инвеститорите в тях.

Такъв например е управляващото дружество "Компас Инвест" АД, чийто фонд "Компас Глобал Трендс" е сред водещите по доходност от началото на годината у нас - с резултат от 12.43% към 30 април. През миналата година фондът беше също беше сред лидерите на пазара, като към края на третото тримесечие доходността му достигна впечатляващите 15.64% за последните 12 месеца.

Още по-впечатляващо е, че бурята, развилняла се на пазарите през последното тримесечие на 2018-а, донесе много по-малки щети за него, отколкото за редица други инвеститори. Фондът загуби едва 4.48% в края на годината в сравнение с много глобални индекси (виж таблицата).

Индекс/фонд Резултати в % (2018) Компас Глобъл Трендс -4,48 S&P 500 -6,24 Dow Jones Industrial Average -5,63 NASDAQ -3,88 CSI 300 -25,31 DAX -18,26 FTSE -12,48 SOFIX -12,25

Драгомир Великов, директор инвестиции в "Компас Инвест" АД, обяснява резултатите на фонда с простичката стратегия на управляващото дружество :

"Договорен фонд "Компас Глобъл Трендс" инвecтиpa в aĸции нa дpyжecтвa, ĸoитo ce нaмиpaт във фaзa нa pacтeж. Toвa ca ĸoмпaнии, чиитo пpиxoди и пeчaлби pacтaт c пo-гoлeми тeмпoвe oт cpeднoтo нивo нa пaзapa". По думите му фондът инвестира в компании с "уникални конкурентни предимства", които оперират в секторите на икономиката с най-силен растеж. "Cтpaтeгиятa ни е да пoдбиpaме ĸoмпaнии c yниĸaлни ĸoнĸypeнтни пpeдимcтвa (ĸaтo инoвaтивни пpoдyĸти или ycлyги, oпитeн мeниджмънт, и гoлям пoтeнциaл зa pacтeж нa пaзapния дял). Тези компании трябва да oпepиpaт в ceĸтopитe нa иĸoнoмиĸaтa c нaй-cилeн pacтeж".

Стратегията разяснява и другият ключов мениджър в "Компас Инвест" - изпълнителният директор Ивайло Ангарски, според когото резултатите идват благодарение и на опита:

"Освен че се дължи на правилния подбор на компаните, в които инвестираме, което е плод на дългогодишни анализи и проучвания на тези компании и ежедневно следене на пазарните развития, голямо влияние оказа и всеобщия пазарен подем в следствие на рязката промяна в глобалните риск фактори - а именно синхронизирана подкрепа на пазара, която дойде от водещите централни банки по света, оптимизмът около евентуална сделка между Китай и САЩ, и програмите за обратно изкупуване на собствените си акции от компаниите в САЩ".

"Ние сме избрали по иновативен подход като вместо по индустрии сме насочили към отделни инвестиционни теми, които следват развитието на световните тенденции. Водещата тема на фонда е технологичната революция, която протича в света в момента и засяга всички сектори на икономиката. Сред водещите инвестиционни теми за нас попадат и още облачните технологии, обмен на данни, биотехнологиите, иновациите в медицината и образованието, видео игрите и модерния начин на живот. В портфейла на фонда има компании от сферата на кибер сигурността, модата, интернет търговията, дигиталните разплащания, стриийминг услугите, 5G революцията, социалните мрежи и много други", казва още Ивайло Ангарски.

Финансовият мениджър обяснява още, че резултатите на управлявания от него фонд се дължат освен на правилния подбор на инвестиции и на всеобщия световен пазарен подем в следствие на променените глобални рикове. А това показва, че българските инвеститори също могат да печелят от световните пазари, стига да изберат фондове, които инвестират в тях.