Американски производители на яйца ще направят дарение от 53 милиона яйца на хранителни банки и организации с нестопанска цел в САЩ. "Жестът" обаче далеч не е доброволен, а е резултат от мащабен скандал за изкуствено надуване на цените на пазара.

Решението идва като резултат от разследване на Министерството на правосъдието в страната за спекула по време на инфлационната криза.

Властите и трите компании Cal-Maine Foods, Versova и Hickman's Egg Ranch са постигнали споразумение обезщетението да отиде при най-засегнатите потребители.

Тайно споразумение

От Министерството на правосъдието на САЩ заявяват, че трите компани за яйца "незаконно са координирали действията си" в продължение на близо три години, за да завишат дневния индекс на цените на яйцата, пише CNBC.

Обвиненията в тайно споразумение изплуват в момент, когато американските потребители се борят с тежка криза на достъпността, предизвикана от най-рязкото ускоряване на инфлацията от три години насам.

Money.bg вече писа, че индeĸcът нa пoтpeбитeлcĸитe цeни (ИΠЦ) ce e пoвишил c 4,2% нa гoдишнa бaзa, в cpaвнeниe c 3,8% пpeз aпpил.

Toвa e нaй-виcoĸoтo нивo oт aпpил 2023 г., cпopeд oфициaлни дaнни, нo в cъoтвeтcтвиe c oчaĸвaниятa нa aнaлизaтopитe.

Дaннитe зa пoтpeбитeлcĸaтa инфлaция oт мaй пoĸaзaxa, чe цeнитe нa eнepгиятa ca ce пoвишили c 23,5% cпpямo cъщия пepиoд нa минaлaтa гoдинa, ĸaтo бeнзинът ce e пoвишил c 40,5%.

Данни на Бюрото по трудова статистика показват, че през февруари 2023 г. цените на дребно за традиционната дузина яйца клас А в Щатите са се увеличили със 150% спрямо предходната година.

Решението на съда

В писмена позиция от Cal-Maine категорично отричат каквито и да било нарушения на законодателството. От компанията подчертават, че "продължават да смятат подобни твърдения за неоснователни", като допълват, че поведението им на пазара е било напълно законно, пазарно обосновано и в интерес на стабилното снабдяване с яйца.

В изявление по имейл, от Versova пък заявяват, че решението им да приемат споразумението е за да оставят този въпрос за гърба си и "да се съсредоточат върху бизнеса си", цитирани от CNBC.

Общата сметка по извънсъдебното споразумение възлиза на 3,3 милиона долара. Лидерът на пазара Cal-Maine се съгласи да плати 1,5 милиона долара, за да затвори гражданските искове на коалицията.

Към споразумението се присъединяват и другите два големи производителя. Hickman's ще внесе 1 милион долара, а Versova ще плати 800 000 долара.