Със сигурност имотът в Лифорд Кей, част от Бахамските острови е място, на което изолацията би била доста по-приятна. Плажната къща с басейн, пет спални, тераса и огромен частен плаж с бял пясък сега се продава. Това, което я прави по-специална е, че принцеса Даяна е почивала там заедно със синовете си Хари и Уилям, пише CNN Travel.

Сега имотът в Лифорд Кей е от затворен тип и се намира в западната част на остров Ню Провиденс. Цената му е 12,5 милиона долара.

Мястото

Считан за един от най-богатите и най-ексклузивните квартали в света, Лифорд Кей е основан през 50-те години на миналия век от известния канадски бизнесмен Едуард Плънкет Тейлър, който купил земята през 1954 г. от бахамския предприемач сър Харолд Кристи. През декември 1962 г. президентът на САЩ Джон Ф. Кенеди отсяда в дома на Е. П. Тейлър в Лифорд Кей. В квартала има около 450 къщи и около 1300 жители.

Имотът

Имотът е един от най-луксозните на Бахамските острови. Новият собственик ще има за съседи холивудски звезди, включително Шон Конъри, както и семейство Бакарди. Той е проектиран през 1969 г. от архитектът модернист Робъртсън Уард в средата на века. Той е реновиран през 2009 г. и площта му е близо 5000 квадратни метра.

За престоя на Даяна в имението пише в книгата на един от бодигардовете на принцесата Кен Уорф, който в продължение на шест години е на служба в кралското семейство. Книгата е от 2017 г.- Guarding Diana: Protecting the Princess Around the World."

Кралските особи са отсядали там като гости на Кейт Мензиес, от милионерско семейство Мензиес.

Уорф описва мястото като огромен луксозен комплекс, който е безупречно поддържан и осигурява поверителност.