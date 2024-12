Китай добавя още едно бижу към своя авиационен списък, а именно най-голямото летище в света на изкуствен остров.

В момента в процес на изграждане край североизточното крайбрежие на страната, международното летище Dalian Jinzhou Bay ще покрие остров с площ от 20 квадратни километра с четири писти и пътнически терминал с площ от 900 000 квадратни метра. Това се казва в съобщение на летището, цитирано от CNN.

Неговите оператори се стремят да обслужват 80 милиона пътници годишно с 540 000 полета, като първата фаза трябва да започне през 2035 г.

След като бъде завършено, то ще се превърне в най-голямото летище в света на изкуствен остров, надминавайки както международното летище в Хонг Конг (HKG), така и японското летище Кансай (KIX).

"Имаше големи предизвикателства пред строителството", коментира Ли Ксианг, главен инженер на Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd., пред държавните местни медии през октомври. Това е така, тъй като като проектът има сложни геоложки условия, висока трудност при сондиране и високо търсене на качество със строг график за строителство, обяснява той.

Далиан е град със 7,5 милиона души, отдавна е транспортен център поради близостта си до Япония и Южна Корея. Dalian Zhoushuizi - международното летище на града, което работи от почти век, вече е достигнало максималния си капацитет и е разширявано няколко пъти през последните години, според държавния вестник Yicai.

Градът започна избор на място и демонстрационна работа по новото летище през 2003 г., но строителството започна по-сериозно едва преди няколко години, според държавните местни медии.

Новите летища са основна част от растежа на китайската авиация. Страната е на път да изпревари Съединените щати и да стане най-големият пазар на въздушни пътувания в света.

Второто летище в Пекин, Daxing (PKX), отвори с голяма фанфара на 1 октомври 2019 г., 70-ата годишнина от основаването на Китайската народна република.

По това време китайски служители заявиха, че страната ще се нуждае от 450 летища до 2035 г., за да се справи с търсенето.