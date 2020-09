Източник: Four Seasons Hotels

Covid-19 засегна много сериозно хотелиерството, наред с пътуванията. Според Hotel News Now на хотелската изследователска компания STR, секторът е загубил 5 милиона работни места от февруари само в САЩ.

Според Захари Сиърс, старши икономист в Tourism Economics, част от изследователската фирма Oxford Economics, заетостта на хотелите е намаляла с 95% в сравнение с преди година. "Хотелите са принудени да затворят за постоянно заради финансовите загуби, които са поели", казва той.

Американската хотелиерска индустрия публикува доклад на 31 август, който показва, че 65% от хотелите остават с или под 50% заетост. В същия доклад се посочва, че туристическите пътувания са на най-ниските си нива за всички времена и че само 38% от американците казват, че е вероятно ще почиват до края на годината. При нормални обстоятелства 70% от американците планират летни отпуски през годината.

Въпреки мрачния сценарий и продължаващата пандемия, има светлина в тунела: от Европа и Съединените щати до Африка, Азия и Австралия, нови хотели от по-големи брандове, както и по-малки собственици ще отворят врати тази есен и до зимата.

"Следващите няколко месеца ще се откриват хотели", казва Лео Сорчър, основателят на луксозната туристическа компания Inhabit the World. "Това е светлина в края на този дълъг тунел", казва той.

В Европа

Лондон ще има два нови хотела през есента: The Mayfair Townhouse, в Mayfair, заедно с The Mitre Hampton Court. В Мадрид Mandarin Oriental Ritz ще направи дебют в началото на 2021 година.

Списъкът продължава и включва One & Only Desaru Coast в Малайзия, Angama Safari Camp и The Oval Hotel в Аделаида, Австралия, на територията на градския стадион Овал.

За повечето от хотелите с дебют през следващите месеци, първоначалните дати за откриване бяха отложени за по-късен етап от годината, заради пандемията, но дори и в несигурни времена, те не промениха плановете си открият бизнеса.

САЩ

River House в САЩ трябваше да отвори началото на това лято вместо септември. Рон Городески, управляващ директор, казва, че хотелът е в процес на изграждане, когато Covid-19 настъпва и е бил принуден да прекрати проекта временно. "Забавяме се само с няколко месеца, но понесохме огромна финансова загуба", казва той. "Имахме 40 сватби, насрочени за тази година, и повечето бяха преместени за следващата година". Но Городески никога не е мислил за това да не отвори хотела.

Mayfair Townhouse в Лондон също се забавя с няколко месеца, докато за The Mitre Hampton Court е планирано да отвори през септември, каквото беше първоначалната идея.

Според Стефани Рика, главен директор на Hotel News Now, хотелските проекти могат да отнемат от 18 месеца до три години от етапите на планиране до завършването. "След като един имот е в процес на изграждане, той почти със сигурност ще отвори врати, така че дебютиращите тази есен вече бяха в ход", казва тя.

В бъдеще обаче хотелите в ранните етапи на планиране могат закъснеят, казва Рика, или да бъдат отложени за неизвестна дата. Някои ще бъдат преустановени.

Към 19 юни, според Hotel News Now, 19 проекта за хотели са отложени в САЩ. "Като се има предвид икономиката, някои хотелиери не искат да правят големи финансови инвестиции или може да имат проблем с получаването на заеми", казва Рика.

"По всяка вероятност ще има лекарство срещу коронавируса, което означава, че индустрията ще се възстанови", казва Sears of Tourism Economics. "Това е въпрос е на време, но междувременно хотелите ще продължат да се отварят", заяви той.