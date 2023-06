Запознайте се с д-р Хърбърт Вертхайм, милиардерът оптометрист, когото Forbes определя като "най-великия инвеститор, за когото никога не сте чували". Той тихомълком изгради портфейл от акции, оценен на 4,6 милиарда долара.

Наричан галено "д-р Хърби", Вертхайм е изградил своето портфолио чрез традиционни, изпитани във времето инвестиционни стратегии. Основно инвестирайки чрез обикновени сметки на Fidelity Investments и Charles Schwab, той успя да увеличи стабилно богатството си.

Вертхайм приписва забележителното си богатство на един прост принцип. "Вземате това, което печелите с пот на челото си, след това взимате процент от това и го инвестирате в труда на други хора", каза той. Неговото мислене, навици и емоционален контрол изиграха ключова роля в пътуването му към несравним просперитет.

84-годишният милиардер постигна финансовия си успех чрез твърда стратегия "купи и задръж". Забележителни примери включват инвестициите му в първично публично предлагане (IPO) в Apple Inc. и Microsoft Corp. и значителен дял в аерокосмическия и електронен бизнес Heico Corp., което го направи най-големият акционер в компанията. Той също така заема значителни позиции в General Electric Co., Alphabet Inc., BP и Bank of America Corp.

Въпреки че влизането в най-ранните етапи на тези мегакомпании може да изглежда като фантазия днес, всяка година се "изсичат" нови еднорози за милиарди долари. Вместо да се фокусира върху сложни финансови отчети, Вертхайм посвещава 12 часа всяка седмица на задълбочено изучаване на интелектуалния капитал на компаниите.

Този подход го накара да инвестира в компании като IBM, 3M и Intel Corp., демонстрирайки приликите си с легендарния инвеститор Уорън Бъфет от Berkshire Hathaway. В съответствие с неговата дългосрочна перспектива, инвестиционната философия на Вертхайм се върти около това никога да не продава.

Той вярва, че ако една акция продължи да намалява и съответства на неговите изследвания и вяра в нейния потенциал, това представлява възможност за придобиване на повече акции на по-добра цена. Една от най-впечатляващите му инвестиции идва от инвестиция от 5 милиона долара в пени акции на цена от 33 цента.

По волята на съдбата тази компания се управлява от съсед във Флорида. Три десетилетия по-късно тази първоначална позиция скочи до 800 милиона долара. Като възпитаник на Университета на Флорида и почетен възпитаник на Международния университет на Флорида, Вертхайм е пионер в разработването на абсорбери на багрила за ултравиолетова светлина за лещи за очила.

Тези иновативни абсорбери са помогнали на милиони хора да избегнат катаракта и други очни заболявания. В допълнение към практиката си по оптометрия, Вертхайм създава Brain Power Inc., която произвежда диагностични продукти, насочени към оптометристи, офталмолози, оптици и оптични лаборатории.

В малкия бизнес работят 49 души и генерира нетен доход от 10 милиона долара годишно. През годините той стратегически използва паричния поток от бизнеса си, за да увеличи инвестициите си в акции - точно като Бъфет, който реинвестира активите на застрахователната компания Berkshire Hathaway.

Син на еврейски имигранти, избягали от нацистка Германия, предизвикателното детство на Вертхайм е белязано от бедност и дислексия и вероятно е допринесло за способността му да устои. Вертхайм се сблъсква с много трудности и често бяга от дома си. Животът му претърпя трансформация, когато се присъедини към военноморските сили на САЩ на 17-годишна възраст.

Първото нахлуване на Вертхайм на фондовия пазар се случи, когато той използва стипендията си от флота, за да инвестира на 18-годишна възраст. Това ранно излагане му вдъхна непоколебима страст към инвестирането.

Въз основа на познанията си с компютрите и опита си в изобретателството, той разпозна потенциала на компании като Apple и Microsoft, което го накара да вземе проницателни инвестиционни решения. Вертхайм щедро е дарил над 100 милиона долара на държавни университети и различни каузи.

През 1977 г. той създава фондация много преди да натрупа значително богатство, подчертавайки важността на ефективното използване на ресурсите, независимо от сумата.