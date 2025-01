Теодора Петкова е Директор за Централна и Източна Европа в една от най-големите финансови групи на Стария Континент - UniCredit.

Кариерата си в нея тя започва още през 2002 г. като кредитен анализатор. Последователно преминава през различни позиции: старши мениджър на екипа за корпоративно кредитиране, директор на управление "Кредитен риск", директор на Международния център, главен риск директор на "УниКредит Булбанк".

През май 2020 г. Теодора Петкова става главен изпълнителен директор и председател на УС. По-малко от година по-късно тя оглавява бизнеса на UniCredit в Източна Европа, а от 2023 г. вече отговаря за дейностите в цели 11 държави от ЦИЕ.

Теодора Петкова е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive MBA от Carlson Business School на University of Minnesota и от Vienna University of Economics and Business.

Интервю от Виена на Явор Николов

2025-а започва с една много голяма промяна. Още преди да се върне в Белия дом, Доналд Тръмп даде да се разбере, че икономическата политика на САЩ ще се промени много сериозно. Готова ли е Европа за новите реалности?

Плановете за икономическо развитие на САЩ в резултат на президентската промяна там със сигурност ще бъдат ново предизвикателство, което Европа ще трябва да приеме. Искрено се надявам да действа като катализатор, така че Европа да осъзнае, че е необходимо да действа повече цялостно и съвместно - а не фрагментирано, като отделни държави. Една от основните възможности на Европа да се противопостави или наложи като икономическа сила е да работи в посока на конвергенция и на единен европейски пазар.

Източник: Явор Николов

Не искам да съм песимист, но Европа не е готова и по много теми и днес виждаме, че отделни икономически сили в Европа действат твърде индивидуално и поставят индивидуалните приоритети на държавите над общите възможности на Европа да действа като единен пазар.

Затова и се надявам, че политиката на Тръмп ще бъде един ритник - една възможност Европа наистина да се "събере" и да действа в посока единен европейски пазар и единни европейски приоритети.

Франция и Германия - едни от моторите на Европейския съюз, очевидно имат както икономически, така и политически проблеми. Как очаквате да се развият събитията в двете държави през тази година?

Ще избегна политическия коментар. Много е важно как ще протекат изборите в Германия, също така е важно да видим какво ще се случи в Австрия с правителството, което трябва да формират. И Австрия също има както политически, така и икономически проблеми. Това са три важни икономики за Европа.

Искрено се надявам националните интереси да не попречат на това големите икономики да се опитат да действат в посока "Единна Европа" - и да надраснат някои от собствените си цели в името на по-голямото цяло: единна, хармонизираща и подпомагаща всички държави Европа. Така можем заедно да се противопоставим на предизвикателството, идващо от САЩ или от Китай.

Ако мога да направя препратка към доклада на Марио Драги, твърде ясно е, че Европа, без да действа като единен механизъм, няма да може да се справи с негативната делта по отношение на празнините в инвестициите, развойната дейност и технологичните иновации. Затова е необходимо да има силна Европа, обединена около много ясни приоритети.

Една от заявките на Тръмп е, че ще намери начин да прекрати войната в Украйна. Всички знаем, че мирът е нещо хубаво, но какво би било неговото икономическо изражение?

Мирът е много хубаво нещо и се надявам, със или без намесата на Тръмп, съвсем скоро ще видим мир. Директният ефект е повишаване на инвеститорската сигурност - интересът на инвеститорите към пазара би се увеличил. Рискът, асоцииран със съседните на Украйна държави, със сигурност би се намалил.

Очакваме да видим ефект и върху енергийните цени на тези държави - голяма част от тях потребяват енергия на спот пазари и цената е съществено по-висока от цените, които имат Западна Европа или Америка. Говорим за няколко пъти по-високи цени.

Директният ефект би бил върху повишена инвеститорска стабилност, намален риск, асоцииран с държавите и по-конкурентна икономика в резултат на по-добри енергийни цени.

В темата за войната между Украйна и Русия има и момент на здрав разум, който трябва да се има предвид. Представяме си ситуация, в която вече има мир - надявам се по-скоро, отколкото се очаква. Когато има мир и когато емоциите се уталожат, големи икономики като Русия няма как дълго време да останат извън обсега на интерес на големи икономически сили и държави.

Вярвам, че по естествен начин икономическият разум би върнал инвеститори в държави като Русия или други, които днес са абсолютно неприятелски - в резултат на войната и политиката, която водят.

Европа изглежда изправена пред битка за икономическата си значимост. Кои са нашите "суперсили" в сравнение например със САЩ или Китай?

Понякога това, че сме по-малки, не е недостатък, а е много сериозно предимство - можем да сме адаптивни, гъвкави и устойчиви. Това е едно от големите предимства в Европа. Имаме много малки компании, които могат да се модифицират, за да устояват на външни фактори и предизвикателства.

Друго предимство на Европа е, че има доста концентриран интелектуален потенциал. До момента не успяваме да усвоим по правилния начин - има страхотни идеи, които се патентоват, но не стигат до реализация.

Европа не бива да подценява това, че отделните държави имат изключително много възможности да се подпомагат взаимно. Отделните икономики могат да се подпомагат, за да има затворена верига на доставки - Европа в много аспекти може да е самодостатъчна.

Как изглежда България, погледната от високите етажи на една от най-големите финансови групи в Европа?

България има своето съществено място в Европа. През последните няколко години политическата нестабилност е нещо, което няма как да не сме наблюдавали с повишено внимание, но същевременно България успява да има ръст на БВП. Виждаме икономически показатели, които се подобряват.

За нас България е икономически фактор от съществено значение. Нашата банка в България е една от ключовите банки в ЦИЕ - с изключително значимо представяне и значим принос за резултатите в региона.

Това представяне е въпреки средата или с помощта на средата?

Би било нескормно, ако кажем "Въпреки средата". Средата е предизвикателна, но средата винаги създава и възможности. Това е представяне, което е най-доброто, предвид предизвикателствата и възможностите, които тя дава.