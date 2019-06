Huawei Technologies Co Ltd е поискала от Verizon Communications Inc изплащане на такси за лицензиране за над 230 патента на китайската компания и търси общо над $1 милиард, пише Reuters, цитирайки свои източници.

Патентите включват мрежово оборудване за над 20 от доставчиците на американската компания, включително големи щатски технологични компании, които ще трябва да обезщетят телекома.Huawei води битка с американското правителство от повече от една година. Експерти по националната сигурност заявиха, че рутерите, суичовете и друго оборудване на китайската компания имат "вратички", чрез които Пекин може да шпионира комуникаиите. Huawei отрича.

Компаниите, включени в спора, начело с Verizon, вече са съобщили на правителството за проблема, който идва на фона на търговска война между Китай и САЩ. Анализатори сочат, че искането на китайската компания е по-скоро част от геополитическата битка между САЩ и Китай.