Главният прокурор на американския щат Охайо обвини Meta Platforms Inc. (доскоро Facebook Inc.), като твърди, че компанията е подвела обществото относно контрола върху алгоритъма, с който социалната мрежа работи, и влиянието на продуктите ѝ върху децата, пише The Wall Street Journal.

Съдебният иск е подаден от името на инвеститори в Meta и на Ohio Public Employees Retirement System. С него се търсят над $100 млрд. в щети, както и се настоява Meta да направи значителни промени, с което да предотврати бъдещо подвеждане на инвеститорите, заяви главният прокурор Дейв Йост.

Говорител на Meta заяви, че искът е безпочвен.

В него се посочва, че между 29 април и 21 октомври 2021 г. Facebook и мениджърите ѝ са нарушили федералното законодателство за ценните книжа, като преднамерено е заблудила обществото относно отрицателното влияние, което продуктите ѝ оказват върху децата. Целта на заблудата е да повиши цената на акциите си и да измами акционерите.

"Facebook твърди, че се грижи за нашите деца и премахна интернет троловете, но истината е, че създава отрицателни емоции и разделение, за да печели", каза Йост. "Истината започна да се появява на 13 септември 2021 г., когато The Wall Street Journal публикува първата от серия статии", допълва той.

Статиите от Facebook Files разкриха, че компанията е наясно, че Instagram оказва крайно отрицателно влияние върху момичетата на юношеска възраст, както и много други. След материалите цената на акциите на Facebook падна с $54,08, заради което Ohio Public Employees Retirement System и други инвеститори са загубили над $100 млрд.