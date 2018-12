Миналата седмица Uber Technologies Inc. е подала документи за първоначално публично предлагане, пише The Wall Street Journal, цитирайки свои източници. Преди дни същото направи и основният конкурент - Lyft Inc. - и така двете компании влизат в нова надпревара.

Lyft планира да пусне акции на борсата през март или април. Uber пък се цели строго в първото тримесечие на годината. Двете IPO ще бъдат сред най-големите за 2019 г. от вече известните.

Първичното предлагане на Uber носи вътрешно име "Проект Свобода" - намек, че хилядите служители и инвеститори, които чакаха години, за да продадат своите дялове, вече ще могат да го направят. Наскоро компанията направи няколко вторични продажби, позволявайки на някои от инвеститорите и служителите да продадат част от своите дялове.

Наскоро стана ясно, че някои банки оценяват компанията на $120 милиарда. Последната оценка бе за $76 милиарда, когато Uber продаде дял на стойност $500 милиона на Toyota.

Спрямо планираните няколко IPO за 2019 г., сред които и това на Airbnb Inc., следващата година може да бъде рекордна в рамките на набраните средства, надхвърляйки дори и 2000 г., когато бе дотком бумът.

Uber и Lyft, заедно с компании като китайската Didi и сингапурската Grab, промениха радикално начина, по който хората пътуват в градовете.

Но Uber, както и Lyft, не успяват да излязат на печалба. През третото тримесечие първата изгуби $1,07 милиарда, въпреки че приходите нараснаха с 38 процента до $2,95 милиарда. Lyft отчита $254 милиона загуба и $563 милиона продажби за същия период.

Досега Lyft е набрала $5,1 милиарда, а Uber - $20 милиарда. Втората има около 20 000 служители, с около четири пъти повече от Lyft.Uber държи 69% от американския пазар, а Lyft - 28%.