Lyft Inc. ще се превърне в публична компания. Във вторник най-големият конкурент на Uber Inc. съобщи, че е подала заявление в щатската Комисия по ценните книжа и борсите, ключова стъпка преди продажбата на акции, предава The Wall Street Journal.

Ходът не е неочакван. Компанията ще работи с JPMorgan Chase & Co., Credit Suisse Group AG и Jefferies Group LLC за първичното публично предлагане, което се очаква в началото на следващата година.

Пазарната оценка се очаква да надвиши $15,1 милиарда, на колкото бе оценена компанията по-рано тази година.

Lyft, която получава приходите си от комисионни върху запазени пътувания чрез приложението ѝ, все още не е определила броя на акциите, които ще продаде, както и ориентировъчната им цена.

Компанията е част от множеството частни технологични компании, които обмислят излизане на борсата. Uber също претегля подобен ход през следващата година, като някои банкери я оценяват на $120 милиарда.

През третото тримесечие Lyft отчита приходи от $563 милиона, 88% повече спрямо година по-рано. Загубата достига $254 милиона, срещу $195 милиона на червено година по-рано.

Основана през 2012 г., компанията вече е набрала $5,1 милиарда финансиране.