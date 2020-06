От търговска война, през война на думи за произхода на коронавируса, до по-голям контрол на китайските фирми на Wall Street - отношенията между САЩ и Китай не спират да ескалират през последните години.

А сега нещата са в пъти по-сериозни. "Новата "студена война" е тук и нещата могат да станат дори по-грозни, тъй като сега други страни също са въвлечени в конфликта", предупреждават анализатори пред CNBC.

"Нещата ще се влошат - може би много по-лошо - преди да станат по-добри. Развързването е в ход", коментира пред телевизията Дан Икенсън - директор на Центъра за изследвания на търговската политика Herbert A. Stiefel към института Cato Institute. Той се позовава на разцеплението между двете най-големи икономики в света.

Пекин пък може да започне да се насочва към съюзниците на САЩ и да се впусне в агресивна дипломация. Всъщност това вече се наблюдава.

Съвсем наскоро ситуацията ескалира, след като Китай предложи нов закон за сигурността в Хонконг - полуавтономна китайска територия, която има специални търговски отношения със САЩ.

Президентът Доналд Тръмп бързо обяви, че САЩ ще отнеме преференциалния статут на града. А Пекин отговори, чe щe пpoтивoдeйcтвa нa oпититe нa CAЩ дa нaвpeди нa интepecитe нa Китай.

Отношенията между САЩ и Китай са обтегнати от 2018 година, когато двете страни бяха въвлечени в продължителна търговска война - която забави глобалния растеж и завърши този януари със споразумение.

Обтягането на отношенията между страните започна отново в началото на тази година, когато Тръмп обвини Китай за световната пандемия на новия коронавирус.

А наскоро напрежението се премести и на финансовите пазари. Сенатът на САЩ прие миналия месец законодателство, което може да ограничи присъствието на китайските компании на американските борси, ако същите не спазват регулаторните и одиторските стандарти на Вашингтон.

"Много икономически съкращения ще се появят, след като САЩ и Китай повторят усилията си и започнат да се състезават за предаността на останалите държави, заплашвайки ги", коментира Икенсън. "Това се има предвид под появата на нова студена война".

Агресивната дипломация на Пекин

Пекин би могъл да използва сравнително нова стратегия, наричана от някои анализатори на някои китайски филми - Wolf Warrior (Вълкът-войн), The warrior and the wolf (Войнът и вълкът) и други - серия от изключително популярни филми, в които китайските бойци побеждават противниците в световен мащаб. Фразата (wolf diplomacy) все по-често се използва от световните медии и бързо стана популярна. С нея на практика се има предвид, че Китай ще надделее над САЩ, като доминира с агресивната си и заплашителна дипломация.

Кристофър Гранвил от изследователската фирма TS Lombard нарича скорошното напрежение между двете държави "Студена война 2.0". По думите му някои американски съюзници могат да бъдат "наказани чрез агресивната дипломация за накърняването на легитимността на китайската система".

Някои от тези тактики вече се наблюдават, обяснява Гранвил. Например Китай спря частично вноса на говеждо месо от Австралия, след като държавата континент поиска да се направи глобално проучване за произхода на коронавируса.

"Агресивната дипломация е новият безлимитен подход на Китай към останалия свят", написа Едуард Лукас от Центъра за анализ на европейската политика (Center for European Policy Analysis) в бележка миналия месец.

Той добави: "Реакцията срещу агресивната дипломация нараства. Китай разпали гнева в Австралия, Канада, Германия, Холандия и Швеция и това са само няколко скорошни примера."

Миналия петък Пекин посъветва своите граждани да не пътуват до Австралия, като съобщи, че в страната има расова дискриминация и насилие срещу китайците във връзка с пандемията. Австралия оспори това, предаде Reuters.

Междувременно Великобритания също може да понесе гнева на Китай, след като страната предложи опции за визи на граждани от Хонконг, вследствие на опасенията, че Китай затяга сцеплението си с града, коментира още Гранвил.

"Незряла конфронтация". Засега?

Според анализаторите не е в ничий интерес една от страните да стигне твърде далеч в спора. Пекин вероятно ще се ограничи до "комбинация от по-неутрални предупреждения", прогнозира изследователската фирма TS Lombard.

"Въпреки че ще реагира риторично, в момента Китай не иска да влиза в мащабна конфронтация със САЩ. Пекин иска да се съсредоточи върху овладяването на вируса, да съживи икономиката и да прокара закона за сигурността в Хонконг. Отношенията със САЩ оказват известно влияние по тези въпроси, но не са основната грижа в момента", твърди Джонатан Фенби от TS Lombard.

От страна на САЩ, Тръмп вероятно ще се стреми да увеличи максимално антикитайските настроения по време на президентската си кампания, но той може и да остане сдържан. Според Фенби Тръмп ще остане бдителен относно минусите, които може евентуална необуздана ескалация срещу Китай да доведе за САЩ и неговите избиратели.

"Хората забравят един голям фактор - и това е ядреният фактор. Съществува ядрено възпиране и това прави войната като дизайн крайно невъзможна", казва Билахари Каусикан - бивш висш дипломат на Сингапур. Той категорично отхвърля откровен конфликт между двете световни сили.