Според нови данни на Евростат, публикувани тази седмица, животновъдството в Европейския съюз изживява поредната година на свиване.

Към края на миналата година в Европейския съюз са се отглеждали 131,5 милиона свине, 71,6 милиона глави едър рогат добитък, 55,3 милиона овце и 10,2 милиона кози.

Спрямо предходната 2024 г. спадът засяга абсолютно всички сектори, като най-сериозен е ударът при дребния рогат добитък - козите са намалели с 2,5%, а овцете с 2,2%.

Свиневъдството и говедовъдството също свиват мащабите си, макар и с по-бавни темпове, записвайки лек спад от съответно 0,5% и 0,4%.

В Европейския съюз за 10 години популацията на говедата е спаднала с 8 милиона, а на прасетата - с около 11 милиона. С 8 милиона по-малко са и овцете, а козите при козите спадът е около 2 милиона. Общо това се равнява на над 29 милиона животни.

Двуцифрен спад

През последното десетилетие европейското животновъдство претърпява сериозно и устойчиво свиване. При дребния рогат добитък спадът е с двуцифрени темпове.

Данните на Евростат за периода 2015-2025 г. показват, че популацията на кози е намаляла със 17,5%, а на овце - с 12,2%. Статистиката отчита спад от 9,7% при едрия рогат добитък и близо 9% в свиневъдството.

В Германия например, за 10 години говедовъдството изживява спад от около 2 милиона животни. През 2015 г. говедата в страната са били около 12,4 милиона, а през 2025 г. те вече са около 10,4 милиона.

Подобна тенденция се наблюдава и във Франция, където за 10 години говедата от 19,3 милиона са стигнали до 16,2 - с над 3 милиона по-малко.

Овцете в Испания са намалели от 3 милиона до 2,2 милиона.

Положението у нас и при съседите

На този фон българското животновъдство показва смесена динамика. Спадът не засяга еднакво всички сектори, а напротив. При някои се наблюдава и положителна тенденция.

Евростат отчита сериозен спад при дребния добитък в България. Популацията на кози у нас се е сринала почти наполовина, с 47,5%. През 2015 г. козите в страната ни са били 276 920, а десет години по-късно те вече са 145 370.

При овцете също се наблюдава отрицателна тенденция. Животните са намалели с малко над 27% - от над 1,3 милиона глави през 2015 г. до 968 850 десет години по-късно.

Над 6,4 милиона овце отглежда Гърция. А Румъния - до 10,7 милиона, което е ръст от почти 1 милион животни за 10 години. В Сърбия има около 1,6 милиона овце.

Броят на свинете в България се е увеличил от около 600 000 през 2015 г. до над 718 000 животни, противно на общата европейска тенденция. Това е ръст от почти 20%.

В Гърция свиневъдството пък се е свило от 743 000 свине до около 729 000. Румъния е много пред нас с над 3,3 милиона свине, но отново претърпява спад. Преди 10 години северната ни съседка е отглеждала 4,7 милиона свине - с над 1 милион повече.

На фона на общото свиване в Европа, българското говедовъдство удържа позициите си. За десетгодишния период се отчита минимален ръст от 0,3% - от малко над 561 000 глави през 2015 г. до 563 000 в края на периода.