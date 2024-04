Когато започна бумът на генеративния изкуствен интелект, инвеститорските кръгове отхвърлиха възможността изкуственият интелект да подбира акции за хората, за да увеличи максимално възвръщаемостта. Това е твърде сложна и субективна работа за всеки AI модел, казаха те. Няколко месеца по-късно, все повече и повече инвестиционни експерти и фирми внедряват AI за избор на акции.

Bloomberg през февруари съобщи, че Vanguard Group използва AI в няколко от своите продукти, които използват техники за количествено инвестиране. Сред фондовете, в които Vanguard е внедрила модели за машинно обучение, са Vanguard Strategic Equity Fund, Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund и Vanguard Market Neutral Fund. В доклада на Bloomberg се казва, че Vanguard Strategic Equity Fund и Strategic Small-Cap Fund са надхвърлили своите бенчмаркове и са се представили по-добре от конкурентите в индустрията миналата година.

Машинното обучение и алгоритмите отдавна са включени в играта за инвестиране с използването на количествени модели. Но бумът на генеративния AI прави силата на математическия анализ, базиран на AI, достъпна за всички. Използването на AI при инвестиране вече няма да се ограничава до количествени модели.

Компанията за финансови услуги Mercer проведе проучване, за да установи проникването на AI сред инвестиционните мениджъри в своята Global Investment Manager Database. Девет от 10 анкетирани мениджъри казаха, че вече използват или планират да използват AI в своя инвестиционен процес. Огромните 54% от инвестиционните мениджъри казаха, че вече използват AI, за да помогнат при вземането на решения, докато 37% планират да използват технологията в близко бъдеще.

Mercer каза в своя доклад, че анкетираните инвестиционни мениджъри са казали, че използването на AI ще даде огромен тласък за $14-трилионната световната икономика до 2030 г.

Тъй като генеративният изкуствен интелект и машинното обучение в инвестирането в момента са в начален етап, има някои предизвикателства пред инвестиционните мениджъри, които се опитват да използват технологията в своя полза. Качеството и наличността на данните са сред най-големите предизвикателства, пред които са изправени тези мениджъри.

Сега ще погледнем към представянето на 10-те препоръчани от AI акции за последната една година, въз основа на данните на изданието Insider Monkey:

Visa Е (NYSE:V)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +28%

На 16 март 2023 г., когато ChatGPT препоръча Visa Inc (NYSE:V) на Insider Monkey, акциите на Visa Inc (NYSE:V) се търгуваха за около $223, докато цената на акциите днес е $279. Това показва 28% увеличение на цената на акциите.

Към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. 162 хедж фонда, проследявани от Insider Monkey, са имали дялове във Visa.

Walmart Inc (NYSE:О)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +29%

Когато finder.com поиска от ChatGPT да направи портфолио от акции, което да бие пазара, още през март 2023 г., LLM включи Walmart Inc (NYSE:WMT) в списъка с препоръките си за акции. От 6 март 2023 г. до момента акциите на Walmart Inc (NYSE:WMT) са спечелили около 29%.

Berkshire Hathaway Inc Клас B (NYSE:BRK.B)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +42%

Insider Monkey поиска от ChatGPT през март 2023 г. да направи портфейл от акции, който да направи човек богат през следващите десет години. Berkshire Hathaway Inc Клас B (NYSE: BRK.B) беше част от акциите, препоръчани от големия езиков модел. Това се оказа една от най-добрите акции за закупуване според AI, тъй като от 16 март 2023 г. акциите са спечелили около 42%.

Adobe Inc (NASDAQ: ADBE)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +53%

Adobe Inc (NASDAQ:ADBE) беше една от акциите, препоръчани от ChatGPT на finder.com, когато уебсайтът поиска от чатбота през март 2023 г. да направи портфолио. Оттогава до 27 март 2024 г. акциите на Adobe Inc (NASDAQ:ADBE) са спечелили около 53%. Adobe обяви множество нови продукти, свързани с AI, на годишното си събитие Summit наскоро.

Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +65%

Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG) е една от най-добрите акции за закупуване според AI. Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG) беше препоръчан от ChatGPT на Insider Monkey, когато от изданието поискаха от чатбота да направи портфолио, побеждаващо пазара през март 2023 г. Оттогава до 27 март 2024 г. Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG ) акциите са спечелили около 65% стойност.

Wedbush Securities наскоро добави Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG) към своя списък с най-добри идеи и каза, че "възприеманите" рискове за Google Search са преувеличени и Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG) остава "нетен бенефициент" на генеративния AI.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +65%

Никой базиран на AI LLM не е прескочил Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), когато е помолен да препоръча някои от най-добрите акции на AI, според проучвания. И това може да се каже и за човешките финансови експерти, защото Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) остава начело на AI технологиите, използвани в момента от милиони хора по света, благодарение на своите инвестиции в OpenAI и интеграцията на AI с Bing и други продукти. ChatGPT препоръча Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) в експеримент, проведен от finder.com през март 2023 г. Оттогава акциите са поскъпнали с около 65%.

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +88%

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) е една от най-добрите акции за закупуване според AI. Когато Finder.com поиска от ChatGPT да препоръча портфолио от акции, AI технологията добави Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) в своето портфолио. От 6 март 2023 г., когато беше публикуван експериментът finder.com, акциите на Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) са спечелили около 88%. AI е един от основните катализатори на растеж за Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), тъй като AWS бизнесът на Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) предлага няколко функции, свързани с AI, за компании и разработчици.

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +97%

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) също беше една от акциите, които ChatGPT включи в портфолиото си от акции, когато беше помолен да разработи "фонд", за да победи пазара от finder.com през март 2023 г. От датата на препоръката акциите са спечелили около 97%.

Към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. 89 хедж фонда от 933 фонда, проследени от Insider Monkey, са имали дялове в Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). Най-забележителният дял в Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) е собственост на Fisher Asset Management на Кен Фишер, който притежава дял от $2 милиарда в Netflix Inc (NASDAQ:NFLX).

Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +153%

Акциите на Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) скочиха с около 153% от 16 март 2023 г., деня, в който ChatGPT препоръча на инвеститорите да купят акциите, ако искат да забогатеят през следващите 10 години. Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) е една от най-добре представилите се, откакто бизнесът на Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) процъфтява на фона на растежа на потребителите в своите платформи и интегрирането на AI в нейните продукти.

Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA)

Ефективност на акциите, откакто ChatGPT препоръча акциите миналата година: +290%

На 16 март 2023 г. Insider Monkey проведе своя експеримент с ChatGPT, в който неговите изследователи поискаха от LLM да препоръча акции, които биха направили човек богат. Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) беше сред акциите, препоръчани от ChatGPT. По това време Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) се търгуваше на около $230, докато цената на акциите достигна $898 днес. Това показва огромно увеличение от 290%.

Към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. 173 хедж фонда, проследявани от Insider Monkey, са имали дялове в Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA).

