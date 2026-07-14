OnePlus се готви официално да обяви оттеглянето си от пазарите на САЩ и Европа в рамките на дни, слагайки край на десетгодишното присъствие на марката като алтернатива за потребителите, търсещи смартфон на изгодна цена.

Новината, публикувана първо от WinFuture и потвърдена от 9to5Google и PCMag, се очаква тази седмица след поредица от закрити срещи с медии.

Месеци на слухове

Оттеглянето идва след поредица предупредителни знаци. Още през януари Android Headlines съобщи, че OnePlus се "демонтира" в рамките на групата BBK, която ще залага вече на бранда Oppo, който има глобално присъствие.

Тогава компанията отрече, заявявайки, че северноамериканското ѝ подразделение продължава работа с пълни гаранции за следпродажбено обслужване, софтуерни актуализации и потребителски права.

През март 9to5Google, позовавайки се на източник, запознат с вътрешните операции на компанията, съобщи, че OnePlus ще преустанови дейност в големи части от Европа и Северна Америка. OnePlus отговори пред Tech Advisor, че "текущите бизнес операции на OnePlus Europe продължават нормално".

През април Android Authority разкри, че редица водещи служители в Европа и Великобритания са напуснали компанията, а неин говорител заяви само, че "OnePlus Europe преразглежда регионалната си пътна карта и продуктова стратегия".

Оттогава майка компанията BBK вече е спряла продуктовата линия на OnePlus за 2026 г., предназначена за западните пазари, пренасочва клиенти от сайта на OnePlus към устройства на Oppo и е започнала вътрешно обединяване на корпоративните структури.

По данни на изданията се очаква да отпадне и OxygenOS - фирменият Android интерфейс, изградил разпознаваемостта на марката.

Подобни процеси текат и в популярната най-вече в Индия Realme, която губи статута си на независима компания и ще стане подмарка на Oppo.

Виновни са паметите

Зад решението стоят и по-широки проблеми в бранша. Глобалната криза с DRAM паметта, предизвикана от пренасочването на производствен капацитет към компоненти за AI центрове за данни, вдигна цените рязко - само за година цените на LPDDR4 паметта са скочили с 250%.

Аналитичната агенция IDC прогнозира спад от 13% в глобалните доставки на смартфони през 2026 г. - най-големият годишен спад в историята на бранша.

При тези условия марки без мащаба на Apple или Samsung трудно поемат покачващите се разходи за компоненти. За OnePlus, изградила репутация чрез флагмански спецификации на по-ниска цена, тази стратегия става неустойчива с топящите се маржове.

Освен това е факт, че през последните няколко години нейните устройства опасно се приближават ценово до стандартните флагмани.

Индия и Китай остават встрани

Според източниците на WinFuture Индия и Китай няма да бъдат засегнати - там OnePlus ще продължи да работи под шапката на Oppo като част от "фундаментални промени" в глобалната стратегия на компанията майка.

Конкретна причина за края на марката не е споделена на закритите брифинги. За съществуващите потребители в засегнатите пазари компанията многократно е обещавала запазване на гаранциите, актуализациите и поддръжката.

OnePlus стартира преди повече от десетилетие с обещанието за флагмански устройства на половин цена спрямо конкурентите, но така и не успя да сключи траен договор с американски мобилен оператор - с изключение на кратко партньорство с T-Mobile.

Съществува вероятност именно Oppo да поеме щафетата на западните пазари, макар да ѝ предстои да преодолее същото препятствие - липсата на достъп до дистрибуторската мрежа на операторите.