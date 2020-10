Alibaba Group Holding ще инвестира около 3,6 млрд. долара, за да удвои дела си в Sun Art Retail Group Ltd., поемайки контрол над най-голямата верига от хипермаркети в Китай, пише Bloomberg. По този начин Alibaba ще се опита да отблъсне конкуренти като JD.com.

Alibaba ще увеличи своя пряк и косвен дял в хранителната верига до около 72%, като придобие собствен капитал от Auchan Retail International SA, след което ще направи общо предложение на акционерите да изкупят останалата част от Sun Art. Листваните от Хонг Конг акции скочиха до 30% в понеделник, което е най-голямото увеличение в рамките на деня от 2011 г. досега.

Главният изпълнителен директор на Alibaba Даниел Джанг направи експанзия във физическата търговия на дребно и хранителния бизнес и това даде резултат по време на пандемията от коронавирус. Sun Art вече оперира стотици хипермаркети в Китай под марките Auchan и RT-Mart.

Китайският гигант за електронна търговия усеща засилващата се конкуренция от страна на JD, гиганта за доставка на храна Meituan Dianping и стартиращи компании като подкрепяната от Tencent Holdings Ltd. Missfresh. HSBC очаква този сегмент да нарасне 2,5 пъти до 103 милиарда долара до 2022 г. от 2019 г. Alibaba беше сред пионерите, като обяви още през 2017 г., че ще похарчи около 2,9 милиарда долара за 36% дял от Sun Art.

Сделката "предполага, че технологичният гигант се стреми да разшири услугите си за доставка на хранителни стоки за час до дома, като използва офлайн хипермаркети в Китай", казва анализаторът на Bloomberg Intelligence Кевин Ким.

Джанг участва пряко в разширяването, като компанията го нарича своята "нова стратегия за търговия на дребно", комбинирайки електронната търговия с физическите магазини. Той беше двигател и за стартирането на т.нар. Freshippo в Alibaba, което има за цел да комбинира магазин за хранителни стоки, ресторант и приложение за доставка - това допринесе за една пета от общите приходи през второто тримесечие.

Сегментът на онлайн търговията с храна излезе на преден план по време на Covid-19. Първоначалните ходове на Alibaba във физическа търговия бяха последвани от оператора WeChat Tencent. Той инвестира във вериги като Yonghui Superstores Co.

Sun Art е лидер в индустрията в хипермаркетите в Китай, оперирайки гигантски магазини в стил Costco и Walmart, които продават всичко - от морски дарове до вино и мебели под един покрив. Тя държи 14% от пазарния дял през 2019 г., според глобалната компания Euromonitor International.

Alibaba инвестира и в много други търговци на дребно, включително Sanjiang Shopping Club Co., New Huadu Supercenter Co.

Междувременно френският Auchan се превърна в последния от редица чуждестранни търговци, които се оттеглиха от Китай. Миналата година Carrefour продаде 80% от своя дял в Китай с отстъпка, докато германският търговец на едро Metro AG продаде мажоритарен дял в своите операции в страната.

На този фон Costco Wholesale отвори първия си магазин в Китай миналата година и планира третия си магазин. Walmart планира да увеличи четворно броя на веригата си за складове само за членове Sam"s Club в Китай до 100 магазина през следващите осем години.